Sénégal: Le préfet plaide pour une affectation massive d'enseignants

Mbour — Le préfet de Mbour, Amadou Diop, a plaidé, mercredi, pour une affectation massive d'enseignants et une discrimination positive en faveur du département, en raison notamment de la densité de sa carte scolaire et de la création récente d'une Inspection d'académie (IA).

"Un plaidoyer est fait pour une affectation massive [d'enseignants] dans ce département pour combler le gap", a déclaré M. Diop au terme d'un Comité départemental de développement (CDD) consacré à la rentrée scolaire 2026-2027.

Selon lui, la création de l'IA de Mbour implique la mobilisation de moyens supplémentaires, notamment en ressources humaines, pour permettre au nouveau dispositif administratif et pédagogique de fonctionner correctement.

"Le plaidoyer est fondé aussi sur la densité de la carte scolaire de Mbour", a-t-il expliqué, soulignant que le département dispose d'un nombre important de structures et d'élèves.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après le rapport présenté lors du CDD par les IEF de Mbour 1, Mbour 2 et Sindia, l'académie de Mbour compte 1 044 structures éducatives, dont 580 relevant du public et 464 du privé, pour un effectif total de 262 795 élèves, composé de 122 134 garçons et 140 661 filles.

Le document fait également état d'un besoin de 158 agents dans le personnel public de l'IA de Mbour, avec un déficit particulièrement important en personnel enseignant au niveau de l'IEF de Mbour 2, présentée comme une zone de départ vers les autres IEF de la région de Thiès.

Pour le préfet, ces données illustrent la nécessité d'un accompagnement spécifique du département. "Rien que l'Inspection de Mbour concentre beaucoup de structures, beaucoup d'élèves, qui dépassent même certaines capacités de certaines inspections académiques", a-t-il fait valoir.

M. Diop a par ailleurs salué les résultats projetés par les IEF de Mbour 1 et Mbour 2, notamment au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), ainsi que les résultats jugés encourageants au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM). Il a également relevé l'engagement des différents acteurs pour une rentrée et une année scolaires réussies.

Il a toutefois cité plusieurs vulnérabilités, notamment l'absence de toilettes, de points d'eau et d'électricité dans certaines écoles, ainsi que des insuffisances liées à la sécurité, aux murs de clôture, aux tables-bancs et au personnel.

Le préfet a invité les maires à renforcer leur accompagnement des structures éducatives, notamment pour la mise à disposition de fournitures scolaires et de produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des établissements.

Il a également appelé les communautés à s'impliquer dans les opérations de désherbage et de préparation des écoles, estimant que cet aspect "est une question communautaire".

M. Diop a enfin annoncé la tenue prochaine de comités locaux de développement (CLD) au niveau des arrondissements, afin de poursuivre la mobilisation des acteurs autour de la rentrée scolaire 2026-2027.