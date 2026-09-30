Sénégal: Diphtérie - Treize cas confirmés à Matam (officiel)

Matam — Treize cas de diphtérie sur cinquante-cinq suspectés sont enregistrés dans la région de Matam (nord) à ce jour, a indiqué mercredi, le directeur régional de la Santé, Dr Bayal Cissé.

"Nous sommes à 55 cas suspects, parmi lesquels 13 cas confirmés", a-t-il déclaré lors de la réunion du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE), consacrée au lancement du plan d'actions de réponse rapide contre l'épidémie de diphtérie.

Sur les 55 cas suspects recensés, 40 prélèvements sont revenus négatifs et deux autres sont encore en cours d'analyse à l'Institut Pasteur de Dakar, a ajouté le directeur régional de la Santé de Matam.

Les 13 cas confirmés sont répartis entre plusieurs districts sanitaires de la région ; celui de Matam enregistrant dix cas, celui de Kanel deux et celui de Thilogne un seul.

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Selon le docteur Bayal Cissé, la maladie touche principalement les jeunes, avec un âge médian de 14 ans, tandis que sur les 13 cas confirmés, dix sont de sexe masculin.

Dr Bayal Cissé a par ailleurs appelé à la prudence dans l'analyse de ces chiffres, compte tenu du "nombre encore limité de cas", soulignant qu'il faudra disposer de davantage de données avant de tirer des conclusions plus générales sur la situation épidémiologique.

La rencontre du CRGE, présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Tafsir Baba Anne, a réuni les différents acteurs de la santé de la région de Matam autour de la situation épidémiologique et des mesures à mettre en oeuvre pour contenir la propagation de la maladie.

Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de la réunion, notamment le renforcement de la surveillance, la disponibilité des moyens de prélèvement et la prise en charge des personnes affectées.

Selon le directeur régional de la Santé, les kits nécessaires aux prélèvements sont déjà pré-positionnés dans la région. Les antibiotiques destinés à la prise en charge de la diphtérie, une maladie bactérienne, sont également disponibles au niveau de la Pharmacie régionale d'approvisionnement (PRA) de Matam et dans les structures sanitaires.

La surveillance des contacts constitue l'un des principaux axes de la riposte, a rappelé le docteur Bayal Cissé, relevant qu'à ce stade 60 personnes ayant été en contact avec des cas confirmés sont suivies par les équipes sanitaires.

Une dizaine de ces contacts ont déjà achevé leur période de surveillance de dix jours et sont sortis du dispositif, a-t-il ajouté.

"Parmi les 60 contacts, nous n'avons pas encore reçu de personnes présentant une symptomatologie", s'est-t-il réjoui, précisant que les équipes poursuivent leur travail de surveillance sur le terrain.

Il a rappelé que le prélèvement n'est pas systématique chez toutes les personnes contacts, et qu'il est effectué chez celles qui développent des symptômes correspondant à la définition clinique d'un cas de diphtérie.

Cette stratégie doit permettre de détecter rapidement d'éventuels nouveaux cas et de limiter les risques de transmission au sein des communautés, a assuré le directeur régional de la Santé.