Sénégal: A Ziguinchor, la Direction de l'emploi vulgarise la Convention nationale Etat-employeurs privés

Le Direction de l'emploi veut miser sur la territorialisation pour une meilleure sensibilisation et une bonne dissémination de la Convention nationale Etat-employeurs privés pour la promotion de l'emploi (CNEE), à travers les acteurs à la base de la zone Sud, a déclaré mercredi, son directeur général, Cherif Ahmadou Abdou Gaye.

"Pour la mise en oeuvre, on a fait l'option d'une territorialisation effective de la nouvelle Convention nationale Etat-employeurs privés pour la promotion de l'emploi (CNEE). On a déjà commencé par une évaluation d'impact qui a donné les forces, les faiblesses, les limites de l'ancien dispositif. Après l'évaluation d'impact, on est passé effectivement à l'élaboration avec toutes les composantes, toutes les parties prenantes", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors de la clôture des ateliers régionaux de sensibilisation et de dissémination de la nouvelle Convention nationale Etat-employeurs privé pour la promotion de l'emploi (CNEE) "And Yombal Xey".

C'est dans cette perspective de territorialisation, d'implication effective des acteurs que la Direction de l'emploi a voulu aussi assurer une sensibilisation et une dissémination de cet outil pour permettre une meilleure appropriation de tous les acteurs, pour que la convention "se gère à l'échelle des territoires et non seulement à Dakar", a expliqué Selon M. Guèye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les initiateurs de la nouvelle convention ont passé par l'élaboration du manuel des procédures qui permet de tracer toutes les opérations de cette Convention Etat-employeurs, a-t-il ajouté, soutenant qu'ils sont dans une phase de territorialisation pour impliquer tous les acteurs.

Avant Ziguinchor, la direction de l'Emploi a tenu un atelier dans chaque zone, regroupant des acteurs de différentes régions, notamment à Saint-Louis, Kaolack et Tambacounda.

Le projet "And Yombal Xey" est un "dispositif d'insertion professionnelle des jeunes, des femmes de toutes les catégories d'actifs à l'échelle du pays et qui existe depuis plus de 25 ans", a-t-il rappelé.

"L'ancienne version date de 2000. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de réactualisation accompagné par le projet ADJEF du Bureau international du travail (BIT), à travers le financement de la coopération italienne pour le développement. Il permet effectivement d'insérer des jeunes, des femmes à travers les différentes composantes de la convention, notamment le stage, l'apprentissage, la promotion de l'entrepreneuriat, les contrats aidés et tant d'autres composantes qui existent au niveau de cette nouvelle Convention État-employeurs", a fait savoir M. Guèye.

Pour sa part, Samira Daoud, directrice de l'équipe technique d'appui/Bureau pays de l'Organisation internationale du travail (OIT), a souligné l'importance, après l'adoption de cette nouvelle convention, de "mettre à jour les instruments qui sont au service de cette politique nationale de l'emploi".

Elle a expliqué que ces instruments vont permettre de donner et de favoriser les stages et l'apprentissage, donc la formation des jeunes, tout en renforçant les coopératives et les petites entreprises pour qu'elles puissent disposer de contrats aidés et de bénéficier d'une première opportunité d'emploi aux jeunes qui sont sur le marché du travail.