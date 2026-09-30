Afrique: Transformation alimentaire - CICODEV Afrique appelle à faciliter l'accès à l'autorisation de fabrication et de mise en vente

30 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur exécutif de l'organisation de protection des intérêts des consommateurs CICODEV Afrique, Amadou Kanouté, a plaidé, mercredi, à Dakar, pour l'accès facile des femmes s'activant dans la transformation alimentaire à l'autorisation de fabrication et de mise en vente (FRA).

Si elles ont facilement accès à l'autorisation FRA, ces femmes pourront écouler leurs produits au Sénégal et à l'étranger sans entrave majeure, selon M. Kanouté.

"Les femmes transformatrices ne peuvent pas écouler leurs produits si elles n'ont pas l'autorisation FRA, qui leur permet de produire, de fabriquer et de mettre en vente des produits", a-t-il dit lors d'un atelier sur "les enjeux et les contraintes de la transformation et de la consommation des produits alimentaires locaux".

Selon le directeur exécutif de CICODEV Afrique, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, basé à Dakar, cette "autorisation cruciale" assure les consommateurs de la bonne qualité des produits alimentaires.

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Amadou Kanouté propose, par ailleurs, l'identification de tous les blocages susceptibles de freiner ou de réduire la consommation des produits alimentaires locaux.

"Nous ne devons pas continuer à importer, avec plus de 1 000 milliards de francs CFA par an, des denrées alimentaires que nous pouvons produire, transformer et consommer", a-t-il soutenu, déplorant la faiblesse de l'activité de transformation alimentaire au Sénégal.

Le directeur du commerce intérieur au ministère de l'Industrie et du Commerce, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao

"Nous devons lever ces obstacles pour aider les femmes transformatrices à réussir la production et la commercialisation des produits alimentaires", a ajouté M. Kanouté.

Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère de l'Industrie et du Commerce, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, a fait part de sa volonté d'aider les femmes s'activant dans la transformation alimentaire à obtenir l'autorisation FRA.

"Nous allons identifier ensemble les actions de plaidoyer à mener pour améliorer l'accès à l'autorisation FRA", a-t-il promis, soulignant que les femmes jouent un rôle crucial dans la production alimentaire.

Il reconnaît que la procédure d'obtention de l'autorisation FRA obéit à des exigences administratives, financières et sanitaires souvent difficiles à satisfaire pour la plupart des femmes.

M. Ndao s'engage à les aider à valoriser pleinement les produits alimentaires.

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