Ile Maurice: Kritesh Chummah - Entre droit et finances, il a choisi les deux

Il a d'abord développé une véritable passion pour la comptabilité, l'économie, les mathématiques et la finance, tout en nourrissant parallèlement un intérêt marqué pour le droit et, plus particulièrement, pour l'aide que l'on peut apporter aux personnes en quête de justice. Les deux centres d'intérêt de Kritesh Chummah, âgé de 23 ans, pouvaient le mener vers deux voies différentes. L'une vers le monde de la finance, l'autre vers le droit. Plutôt que de choisir l'un au détriment de l'autre, il a décidé de se consacrer aux deux.

Son ascension académique a commencé au secondaire où, au School Certificate, il a obtenu une distinction dans toutes les matières. Au Higher School Certificate, il a été classé parmi les meilleurs élèves dans la filière économique, juste après les lauréats. À cette époque, étudier au RoyaumeUni était un rêve qu'il partageait avec ses parents. Cependant, la pandémie de Covid-19 a apporté de grandes incertitudes quant aux déplacements internationaux. Comme beaucoup de jeunes à cette période, Kritesh a dû réfléchir à la manière et au moment auxquels il pourrait poursuivre ses ambitions à l'étranger.

Guirlande de distinctions

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Parallèlement, une autre ambition prenait progressivement forme : devenir avocat et aider les personnes à obtenir justice. Il s'est inscrit au LLB (Hons) in English and Mauritian Law à l'université de Central Lancashire, après avoir eu la chance d'obtenir une bourse d'études. Choisir le droit ne signifiait toutefois pas renoncer à sa passion pour la finance et la comptabilité. Il a entrepris, à temps partiel, la qualification de l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Il s'agissait d'un parcours exigeant, qui l'a obligé à concilier deux domaines d'études distincts. Le droit lui a permis de développer ses capacités d'analyse et d'argumentation, tandis que la comptabilité et la finance lui ont apporté une solide compréhension des chiffres, de l'information financière et des réalités commerciales.

La décision de poursuivre ces deux disciplines est par la suite devenue l'un des éléments déterminants de son parcours professionnel. Après trois années d'études universitaires, Kritesh a obtenu son LLB avec First Class Honours et a également achevé avec succès le niveau 2 de la qualification ACCA. L'étape suivante a consisté à entreprendre sa formation professionnelle au barreau. Il a suivi le Bar Practice Course à l'université de Manchester. Cette formation a été exigeante et elle a nécessité une préparation considérable. Néanmoins, il a eu la chance de réussir le cursus en neuf mois dès sa première tentative, soldée par une High Distinction en Criminal Litigation, Evidence and Sentencing.

Parallèlement, il a obtenu un BSc (Hons) Applied Accounting à l'Oxford Brookes University. En juillet 2025, Kritesh a été admis au Bar of England and Wales au sein de l'Honourable Society of Middle Temple. Il est ensuite revenu à Maurice afin d'effectuer son pupillage. Une année durant laquelle il a eu l'opportunité de travailler auprès de plusieurs cabinets d'avocats et d'acquérir une expérience pratique du métier.

Avocat précoce

À l'issue de son stage d'avocat, il a été admis au barreau de Maurice à seulement 23 ans, faisant partie des plus jeunes de sa cohorte. Il poursuit actuellement le niveau 3 de la qualification ACCA avec une spécialisation en Advanced Taxation. Cette combinaison du droit et de la finance constitue aujourd'hui une part importante de son identité professionnelle. Ces deux disciplines se rejoignent fréquemment dans la pratique. Les transactions commerciales, les affaires corporatives, la fiscalité, la réglementation financière et les infractions financières peuvent toutes soulever des questions nécessitant une compréhension à la fois des principes juridiques et des informations financières.

Mais au-delà des qualifications et des étapes professionnelles, il existe une autre dimension de ce parcours qu'il considère comme bien plus importante : les personnes qui l'ont soutenu tout au long de cette aventure, ses parents et ses frères en première ligne. Leur soutien, leurs encouragements et la confiance qu'ils ont placée en lui l'ont accompagné durant les étapes les plus difficiles de son parcours. Étudier à l'étranger, réussir des examens professionnels exigeants, concilier ses différentes études et faire face aux incertitudes liées à la pandémie n'ont pas toujours été faciles. Ce parcours lui a appris que la réussite est rarement le fruit d'un seul moment. Elle se construit grâce à la préparation, à la discipline, aux sacrifices et à la persévérance.

Aujourd'hui, en tant qu'avocat exerçant à Maurice et poursuivant parallèlement son développement professionnel en comptabilité, il regarde le chemin parcouru avec beaucoup de gratitude. Le parcours professionnel de Kritesh a commencé avec deux passions : le droit et la finance. Devenir avocat n'est pas la fin du parcours. Ce n'est que le début d'une responsabilité professionnelle qui implique de continuer à apprendre, de respecter les exigences et les valeurs de la profession, et de servir ceux qui placent leur confiance en lui.