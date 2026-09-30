Ile Maurice: Les enjeux qui attendent le nouveau président élu

Sachin Sookna a été élu nouveau président du Mauritius Sugar Syndicate (MSS), lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme, tenue lundi 28 septembre à l'hôtel Labourdonnais Waterfront, à Port-Louis. Il succède à Nicolas Maigrot, qui a profité de cette réunion pour dresser le bilan des ventes de sucre et évoquer plusieurs enjeux auxquels la filière cannière est confrontée.

Les ventes de sucre ont rapporté Rs 10,4 milliards en 2025, contre Rs 11 milliards l'année précédente. Le prix payé aux producteurs a également reculé, passant de Rs 27 478 par tonne de sucre pour la récolte précédente à Rs 24 095 pour celle de 2025.

Cette baisse intervient alors que l'industrie cannière fait face à plusieurs contraintes, notamment le recul des prix du sucre sur le marché international, la hausse des coûts de production, les difficultés de recrutement et la diminution des terres consacrées à la canne. En 2025, 33 805 hectares cultivés ont produit 220 305 tonnes de sucre.

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Parmi les mesures évoquées figure une révision du prix payé pour la bagasse, utilisée dans la production d'électricité. Celleci est actuellement rémunérée à Rs 3,50 par kilowatt. Nicolas Maigrot estime que ce tarif, qui n'a pas été révisé depuis environ cinq ans, devrait être ajusté pour tenir compte de l'évolution des coûts et mieux valoriser cette biomasse locale.

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a indiqué que le gouvernement étudierait cette demande. Il a également annoncé l'arrivée de 600 travailleurs étrangers en décembre afin de renforcer les effectifs dans le secteur cannier, confronté à des difficultés de recrutement. La question des terres agricoles constitue un autre enjeu. Plus de 10 000 hectares anciennement consacrés à la culture de la canne restent aujourd'hui inexploités. Nicolas Maigrot souhaite que ces superficies puissent être remises en culture afin de soutenir la production.

Le Syndicat des sucres demande par ailleurs des mesures pour mieux protéger le marché local contre certaines importations. Malgré les difficultés, les sucres spéciaux poursuivent leur progression et représentaient 60 % d la production en 2025, contre 54 % en 2024.