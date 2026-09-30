Ile Maurice: Des profits en hausse de plus de 11% à Rs 20,1 milliards pour le groupe MCB

Le groupe MCB a enregistré une solide performance financière pour l'exercice clos le 30 juin 2026, avec un résultat avant impôts en hausse de 20,3 %, à Rs 27,6 milliards. Le résultat net attribuable aux actionnaires a augmenté à un rythme plus modéré de 11,3 %, à Rs 20,1 milliards, en raison de nouvelles mesures fiscales introduites au début de l'exercice, qui ont entraîné une hausse du taux effectif d'imposition.

Le produit net bancaire s'est établi à Rs 47,1 milliards, en progression de 11,6 % par rapport à l'exercice précédent. Cette performance reflète la bonne dynamique des deux pôles d'activité, avec une croissance du produit net bancaire de 15,8 % pour les Home Markets et de 10,8 % pour le pôle Corporate and Investment Banking and Private Banking (CIBPB). Les Home Markets, qui regroupent les activités à Maurice ainsi que les filiales étrangères, ont contribué à hauteur de 47 % du produit net bancaire du groupe, contre 53 % pour le pôle CIBPB.

La situation financière du groupe s'est renforcée au cours de l'exercice, portée par une amélioration de la qualité du crédit, comme en témoignent la baisse du taux de créances douteuses et du coût de risque. La forte progression du bilan du groupe a entraîné une diminution des ratios de fonds propres, avec un ratio de solvabilité (CAR) de 20,3 % et un ratio Tier 1 de 18,1 % respectivement. Le groupe continue toutefois d'afficher une solide capitalisation, avec des ratios largement supérieurs aux exigences réglementaires.

Perspectives

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L'environnement économique mondial demeure incertain, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuant de peser sur la confiance, les échanges commerciaux et l'investissement. La hausse des prix des matières premières et des coûts de transport alimente les pressions inflationnistes et contribue au maintien de conditions monétaires relativement restrictives.

Bien que la croissance en Afrique subsaharienne demeure résiliente, les perspectives devraient être contraintes par un environnement extérieur plus exigeant et des coûts de financement élevés. Sur nos marchés domestiques, les conditions économiques devraient rester contrastées, le ralentissement des arrivées touristiques et la hausse de l'inflation pesant sur l'activité, même si l'économie mauricienne devrait faire preuve d'une résilience relative. Dans ce contexte, le groupe continuera de s'appuyer sur la solidité de sa franchise, de maintenir une gestion prudente des risques et du capital dans la mise en oeuvre de sa stratégie afin d'accompagner ses clients et de saisir les opportunités susceptibles de renforcer sa croissance à long terme. Un impact durable au service de l'économie et de la société.

Le premier groupe bancaire du pays demeure un acteur majeur de création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes et joue un rôle clé dans le développement économique à travers plusieurs leviers. Avec une contribution fiscale de Rs 6,8 milliards, il demeure le premier contributeur privé aux recettes fiscales de l'État. Le Groupe continue également son engagement en faveur d'une chaîne d'approvisionnement responsable et locale, avec 70 % de ses fournisseurs basés à Maurice, contribuant ainsi au dynamisme du tissu entrepreneurial économique national.

Soutenir les secteurs clés

Le groupe poursuit par ailleurs ses actions en faveur de l'inclusion financière, du développement des PME, de l'éducation, de la protection de l'environnement, du sport ainsi que de l'art et de la culture. Son engagement en faveur de la transition durable s'est notamment traduit par le renforcement de sa ligne de crédit dédiée à la finance durable, portée à Rs 25 milliards afin d'accompagner les entreprises et les particuliers dans leurs projets de transformation.

À l'échelle régionale et africaine, le groupe MCB continue de soutenir des projets structurants dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures et les matières premières stratégiques, tout en mobilisant d'importants financements pour soutenir la transition énergétique, le commerce intra-africain et l'intégration régionale.

Commentant ses résultats financiers, Jean-Michel Ng Tseung, Chief Executive du groupe MCB souligne qu'avec des bénéfices nets de Rs 20,1 milliards, l'institution bancaire démontre sa résilience, sa solidité ainsi que sa capacité à saisir les opportunités dans un environnement en constante évolution. «Nous poursuivons l'exécution de notre stratégie avec discipline, en renforçant notre présence sur nos marchés clés tout en accélérant nos investissements dans la technologie et notre contribution à la transition énergétique, à l'intégration régionale et au développement durable».

Alors qu'un dividende intérimaire de Rs 11 par action avait été payé en juillet dernier, le groupe MCB a déclaré un dividende final de Rs 16,50 par action, payable en décembre 2026.