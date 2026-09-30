Ile Maurice: Quality Beverages Limited passe à 18 000 bouteilles par heure

Quality Beverages Limited (QBL) augmente sa capacité de production avec une nouvelle ligne d'embouteillage, financée par un investissement de plus de Rs 330 millions.

Présenté lundi 28 septembre en présence notamment des ministres Aadil Ameer Meea et Rajesh Bhagwan, d'Iqbal Oozeer, directeur du Groupe Currimjee, et de Dhiren Ponnusamy, Incoming Managing Director de QBL, l'équipement doit permettre à l'entreprise de passer de 7 500 à 18 000 bouteilles produites par heure. La capacité doit atteindre 30 000 bouteilles par heure d'ici à 2028.

Cette ligne remplace un équipement utilisé depuis plus de trente ans. Pour QBL, l'objectif est de disposer d'une capacité suffisante pour répondre à la demande du marché local tout en préparant de possibles débouchés régionaux. «Elle nous permet ainsi de mieux répondre à la demande, de renforcer notre production locale et de soutenir notre croissance pour au moins les dix prochaines années», a déclaré Inigo de Prado, Managing Director de QBL.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La nouvelle installation modifie également les conditions de production. Une partie des opérations est désormais automatisée et, selon les données fournies par l'entreprise, la consommation d'électricité baisse de 56 % par bouteille produite. QBL estime par ailleurs à environ 8 millions de litres par an l'économie d'eau réalisée grâce au nouvel équipement.

Le marquage des bouteilles se fera désormais au laser, supprimant l'utilisation d'encre pour cette opération. «Sur le plan technologique, l'automatisation de la ligne offre à nos équipes l'opportunité de développer des compétences à plus forte valeur ajoutée, tandis qu'en matière de durabilité, les bénéfices sont nombreux», a indiqué Inigo de Prado.

L'entreprise prévoit parallèlement de modifier la composition de certains emballages. Après avoir introduit le PET à Maurice en 1991 avec Vital, QBL prévoit une bouteille en PET 100 % recyclé pour Pepsi Extra Fizz.

Elle indique également utiliser 37 % de plastique recyclé dans ses films rétractables et étirables, dans le cadre de sa collaboration avec Eco (Moris) Sustainable Solutions Ltd. «Nous avons progressivement intégré des matériaux recyclés localement dans nos emballages secondaires. Nous utilisons ainsi 37 % de plastique recyclé dans nos films rétractables et étirables, avec une traçabilité de bout en bout des plastiques souples», a précisé le Managing Director.

Ces changements interviennent alors que la quantité de bouteilles PET mises sur le marché reste importante. Selon Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique, environ 168 millions de bouteilles PET de boissons ont été mises sur le marché mauricien en 2025. Le taux national de collecte s'élève actuellement à environ 25 %, a-t-il indiqué. Le ministre a également annoncé qu'une nouvelle réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs est en préparation. Elle doit notamment responsabiliser les producteurs dans la gestion de leurs emballages après leur mise sur le marché, en prévoyant leur collecte et leur recyclage.

Le dispositif devrait être accompagné d'un système de consigne avec remboursement, connu comme le Deposit Refund System. Le ministre a également évoqué le droit d'accise de Rs 2 appliqué aux emballages de produits non essentiels, dont les recettes doivent notamment contribuer au financement des programmes de collecte et de recyclage.

Rajesh Bhagwan a rappelé que Maurice dispose d'un cadre réglementaire pour la gestion des bouteilles PET depuis 2001. Il a également indiqué qu'un programme d'incitation financière, mis en place en 2014, prévoit une compensation pour le PET collecté en vue de son recyclage. Les montants ont été relevés en 2023 à Rs 30 par kilo pour le PET recyclé localement et à Rs 15 par kilo pour celui destiné à l'exportation. Selon le ministre, l'enjeu est désormais d'augmenter la collecte et d'assurer l'acheminement des bouteilles vers les filières de recyclage. «Le gouvernement vise ainsi un taux de collecte d'au moins 80 % d'ici à 2035.»

De son côté, Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, a souligné l'importance de renforcer la production locale face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement internationales. Selon lui, le développement des capacités à Maurice permet de mieux faire face aux variations de la demande et aux chocs extérieurs.

Il a également relevé que QBL est certifiée FSSC 22000, une norme internationale en matière de sécurité alimentaire. Cette certification, a-t-il indiqué, constitue un élément important pour les entreprises qui souhaitent accéder aux marchés régionaux et internationaux.