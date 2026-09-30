Sénégal: Politique d'emploi des jeunes - « And Yombal Xey » présentée aux acteurs de la Casamance

Présentée ce mercredi 30 septembre à Ziguinchor, la nouvelle Convention nationale État-employeurs privés pour la promotion de l'emploi (CNEE), baptisée « And Yombal Xey », entend rapprocher les opportunités d'emploi des territoires.

La Casamance accueille un nouvel outil dans la bataille pour l'emploi des jeunes. La Direction de l'emploi logée au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en partenariat avec le Bureau international du travail (BIT) et l'Agence italienne pour la coopération au développement, a réuni dans la capitale du Sud les principaux acteurs de l'emploi des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Au coeur de cette rencontre : la nouvelle CNEE « And Yombal Xey », un dispositif conçu pour favoriser l'accès à un emploi décent au niveau des territoires. L'objectif est surtout de mieux connecter les jeunes et les autres catégories d'actifs aux possibilités de formation, de stage, d'apprentissage et d'insertion professionnelle. Pour Samira Daoud, directrice du Bureau de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique de l'Ouest, cette étape vient clôturer une tournée nationale destinée à faire connaître le nouveau dispositif.

« Après Saint-Louis, Kaolack et Tambacounda, nous terminons cette tournée à Ziguinchor. Cette nouvelle convention constitue un outil majeur pour faciliter l'insertion des jeunes, leur permettre d'accéder au marché du travail et surtout leur offrir une première expérience professionnelle », a-t-elle expliqué.

Un dispositif aux multiples leviers

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La CNEE ne se limite pas à un seul mécanisme. Elle s'appuie sur plusieurs leviers, notamment les stages, l'apprentissage, l'accompagnement de l'entrepreneuriat, le renforcement des coopératives et des petites entreprises ainsi que les contrats aidés. Selon Samira Daoud, cette évolution s'inscrit dans la dynamique engagée par les autorités autour de l'emploi.

« La convention est un instrument important de la politique nationale de l'emploi. Après l'adoption de la nouvelle politique nationale de l'emploi, il était nécessaire d'actualiser les outils permettant de la mettre en oeuvre, notamment pour développer les stages et l'apprentissage, soutenir les petites entreprises et offrir aux jeunes une première chance d'accéder à l'emploi », a-t-elle déclaré.

De son côté, le directeur de l'Emploi au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Cheikh Ahmadou Abdoul Gaye, affirme que « And Yombal Xey » s'inscrit dans la continuité d'un dispositif qui existe depuis plus de deux décennies.

« La Convention nationale État-employeurs est un mécanisme d'insertion professionnelle destiné aux jeunes, aux femmes et, plus largement, à toutes les catégories d'actifs. L'ancienne convention, qui date de 2000, a été actualisée pour mieux répondre aux réalités actuelles », a-t-il indiqué.

À Ziguinchor, le message semble avoir trouvé un écho favorable auprès des acteurs locaux.

« Nous avons constaté que les différents acteurs comprennent les enjeux liés à l'emploi et à l'insertion. Ils sont aujourd'hui prêts à s'engager dans la mise en oeuvre de cette nouvelle convention État-employeurs », a conclu Cheikh Ahmadou Abdoul Gaye.