Sénégal: Le Crous de Bambey étrenne un complexe de 1000 lits

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara et son homologue des Infrastructures, Déthié Fall, ont inauguré, hier, un complexe de 1.000 lits au campus social de l'Université Alioune de Bambey (Uadb). Ils ont également lancé les travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles infrastructures dans cette université.

DIOURBEL- L'État du Sénégal veut augmenter les capacités d'accueil des logements dans les campus sociaux des universités publiques avec la livraison avant la fin de l'année de nouvelles infrastructures d'une capacité de 10.100 lits. L'information a été donnée, hier, par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'un nouveau complexe de 1.000 lits au campus social 2 de l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb). Accompagné de son homologue de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Diop, a expliqué qu'en dehors des 1.000 lits, le complexe comporte aussi entre autres compartiments, un grand restaurant de 1.000 places et un centre médicosocial.

Il y est également prévu des chambres réservées aux personnes handicapées. Se félicitant de la construction de cette infrastructure sociale, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a indiqué que celle-ci permettra aux étudiants de vivre et de pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Boubacar Camara a invité les étudiants à faire un bon usage de ces infrastructures qui viennent d'être mises à leur disposition et à veiller notamment sur leur durabilité. « Les logements et le restaurant ne vous appartiennent pas. Vous avez donc l'obligation de les préserver afin de permettre aux générations futures d'en bénéficier dans le long terme », a indiqué M. Camara. Après la cérémonie inaugurale les deux ministres ont procédé à la pose de première pierre des cinq lots bâtiments qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme de modernisation des infrastructures universitaires d'un coût global estimé de 45 milliards de FCfa, a indiqué Déthié Fall.

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Il s'agit notamment de la construction d'amphithéâtres, de salles de cours et de Travaux dirigés (Td), de laboratoires pour augmenter les capacités d'accueil des campus pédagogiques. Il concerne six universités publiques (Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Iba Der Thiam de Thiès, Alioune Diop de Bambey, Assane Seck de Ziguinchor et Amadou Moctar Mbow de Diamniadio pour une durée d'exécution des travaux de 15 mois. Il a également annoncé la mise à disposition de sept restaurants universitaires d'une capacité de 1.000 places dans les campus de Bambey, Ziguinchor, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Tamba et Matam.