Sénégal: Nouveau code du travail au pays - La réforme entre désormais dans sa phase d'application

Le Sénégal dispose désormais d'un nouveau Code du travail. Adoptée par l'Assemblée nationale le mardi 18 août 2026, promulguée par le Président de la République le jeudi 3 septembre 2026 sous le numéro 2026-18, puis publiée au Journal officiel de la République du Sénégal du jeudi 17 septembre 2026, la loi portant Code du Travail est désormais entrée dans le corpus juridique applicable.

Elle remplace la loi n°97-17 du 1er décembre 1997, vieille de près de trois décennies. Le nouveau texte, structuré en quinze titres et 462 articles, redéfinit ainsi le cadre juridique des relations de travail entre employeurs et travailleurs.

Une chronologie juridique désormais achevée

Le nouveau Code du Travail est le fruit d'un processus législatif désormais arrivé à son terme. L'Assemblée nationale l'a adopté en séance le 18 août 2026. Le texte est ensuite devenu la loi n°2026-18 du 3 septembre 2026 portant Code du Travail, date à laquelle il a été promulgué par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

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La publication est intervenue dans le Journal officiel de la République du Sénégal, année 171e, n°7931, numéro spécial, daté du jeudi 17 septembre 2026. Le texte commence à la page 1603 et s'achève à la page 1674. La publication au Journal officiel parachève ainsi le processus de promulgation et permet l'application du nouveau dispositif dans l'ordre juridique.

Le législateur n'a pas prévu, dans les dispositions finales, de période générale de différé d'application. Surtout, l'article 459 règle expressément le sort des relations de travail déjà existantes : les dispositions du nouveau Code sont de plein droit applicables aux contrats en cours, sans pouvoir constituer, à elles seules, une cause de rupture. Les avantages contractuels supérieurs à ceux prévus par le nouveau Code restent par ailleurs acquis au travailleur.

L'ancien code de 1997 abrogé

La conséquence juridique majeure est clairement posée par l'article 462. La loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail est expressément abrogée. Le Sénégal passe donc officiellement d'un cadre juridique adopté en 1997 à une nouvelle législation destinée à prendre en compte les transformations du monde du travail et les nouvelles formes d'organisation de l'activité professionnelle.

Cette abrogation ne signifie toutefois pas la disparition immédiate de toutes les normes prises sous l'empire de l'ancien Code. L'article 461 prévoit que les règlements d'application des législations antérieures demeurent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation, à condition qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du nouveau Code. De même, les conventions collectives conclues avant son entrée en vigueur continuent de produire leurs effets lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec le nouveau dispositif.

Cette disposition organise donc une transition juridique destinée à éviter un vide réglementaire. Les entreprises, administrations du travail, organisations syndicales et juridictions disposent ainsi d'un cadre de continuité pour appliquer les nouvelles règles.

Un code plus large sur les droits et libertés au travail

L'une des évolutions majeures réside dans la place accordée aux droits fondamentaux du travailleur. Le nouveau Code consacre le droit à un milieu de travail sûr et sain, interdit toutes les formes de violence et de harcèlement au travail et renforce la protection contre les discriminations.

La discrimination est désormais appréhendée de manière directe et indirecte. Le texte prévoit notamment la nullité des actes discriminatoires et ouvre au travailleur victime des voies de recours devant le tribunal du travail. Les organisations syndicales peuvent également agir en justice, sur habilitation écrite du travailleur concerné. Les témoins de faits discriminatoires bénéficient, eux aussi, d'une protection contre les représailles.

Le Code encadre également la surveillance des travailleurs. Vidéosurveillance, géolocalisation, dispositifs biométriques ou contrôle des fichiers et courriers électroniques doivent respecter les droits et libertés individuels, la vie privée et les règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Télétravail, nouvelles formes d'emploi et sous-traitance

Le télétravail fait désormais l'objet d'un encadrement spécifique. Le travailleur à distance bénéficie des mêmes droits, avantages et rémunération qu'un travailleur comparable exerçant dans les locaux de l'entreprise. Sa durée de travail reste soumise aux règles générales relatives au temps de travail et aux repos. Le Code reconnaît également, sous certaines conditions, le caractère professionnel de l'accident survenu sur le lieu de télétravail. Les modalités relatives notamment au droit à la déconnexion et à la prise en charge de certains frais doivent être précisées par décret.

Le nouveau dispositif encadre également davantage les contrats à durée déterminée. Le CDD doit être écrit et déposé à l'inspection du travail avant le début de son exécution. Sa durée maximale est fixée à deux ans, avec un seul renouvellement ou une seule prolongation, tandis que la durée cumulée de la relation en CDD entre le même employeur et le même travailleur ne peut excéder quatre ans, sous réserve des exceptions prévues par le Code. À défaut de respecter ces règles, la relation peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Autre évolution importante : la sous-traitance est davantage responsabilisée. L'entreprise principale doit notamment obtenir une attestation de régularité sociale de son sous-traitant avant la conclusion du contrat puis tous les six mois. En cas de défaillance de l'entreprise sous-traitante, l'entreprise principale peut être tenue, dans les conditions prévues par le Code, au paiement des salaires, congés et cotisations sociales ainsi qu'au respect de certaines obligations de santé et de sécurité.

Une protection renforcée pour les femmes et les travailleurs

Le nouveau Code introduit également des garanties renforcées pour les femmes enceintes. L'employeur ne peut prendre en considération la grossesse pour refuser une embauche, rompre le contrat ou prononcer une mutation, sauf dans les situations précisément prévues par le texte. Les absences liées aux examens médicaux obligatoires sont assimilées à du temps de travail rémunéré.

Le congé de maternité est porté à dix-huit semaines consécutives, dont douze semaines après l'accouchement, avec possibilité de prolongation de trois semaines dans certaines situations médicales prévues par le Code. Le licenciement pendant cette période est nul.

Le texte consacre également l'égalité de rémunération à conditions égales de travail, de qualification et de rendement, ou pour un travail de valeur égale. Il renforce par ailleurs la protection des enfants, des jeunes travailleurs et des personnes handicapées.

Le dialogue social et la prévention au coeur du dispositif

Le nouveau Code ne se limite pas aux relations individuelles entre employeur et travailleur. Il réorganise également le dialogue social. Il prévoit notamment un organisme national tripartite paritaire de promotion du dialogue social, des comités de dialogue social dans les entreprises et certaines branches, ainsi qu'un Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale.

Le texte crée également un Conseil supérieur de Prévention des Risques professionnels et un Observatoire national sur la Discrimination, la Violence et le Harcèlement au Travail. Ces nouvelles structures traduisent la volonté d'inscrire la prévention, la concertation et le suivi des relations professionnelles dans un cadre institutionnel plus structuré.

Des obligations nouvelles pour les entreprises

L'entrée en application du Code entraîne donc un important travail d'adaptation pour les employeurs. Les contrats en cours doivent désormais être lus à la lumière des nouvelles dispositions, les pratiques internes doivent être mises en conformité et les procédures relatives à l'embauche, à la discipline, aux licenciements, au dialogue social, à la sécurité et à la santé au travail doivent intégrer les nouvelles règles.

La réforme ne remet toutefois pas automatiquement en cause les contrats existants. L'article 459 protège expressément leur continuité et garantit le maintien des avantages contractuels plus favorables. De leur côté, les conventions collectives antérieures restent applicables tant qu'elles ne contredisent pas le nouveau Code.

Le nouveau Code du Travail marque ainsi une nouvelle étape dans l'encadrement juridique du monde professionnel sénégalais. Entre protection accrue des travailleurs, reconnaissance du télétravail, encadrement renforcé des contrats précaires et de la sous-traitance, lutte contre les discriminations et le harcèlement, dialogue social et prévention des risques, le texte remplace désormais officiellement le dispositif de 1997.

La prochaine étape sera celle de la mise en oeuvre effective. Plusieurs dispositions renvoient encore à des décrets, arrêtés ou règlements d'application. L'enjeu est donc désormais de traduire les 462 articles de la loi n°2026-18 dans les pratiques quotidiennes des entreprises, des travailleurs, des organisations syndicales, de l'administration du Travail et des juridictions compétentes.