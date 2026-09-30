Sénégal: Ligue pro - Gédiawaye Fc, les grands chantiers de Tabane Dieng

Redorer le blason de Guédiawaye Fc et lui faire tenir son rang dans l'élite : tel est le projet du nouvel entraîneur, Tabane Dieng. Arrivé d'Ajel, où il a passé cinq ans, le technicien n'est plus à présenter. Il a fait franchir plusieurs caps au club rufisquois : montée en 2024, 6e place pour sa première saison dans l'élite, puis place de dauphin l'an dernier.

Avec les Crabes de la banlieue, son premier chantier est de bâtir une équipe stable. «Nous voulons que Guédiawaye Fc soit une équipe dont on ne se demande pas si elle va lutter pour le maintien, mais bien une formation capable d'ambitionner les premiers rôles dès le début du championnat», affirme-t-il. Après une 10e place en 2024-2025 et une 13e la saison dernière, le club vise désormais le top 5. « Nous allons travailler dur pour obtenir des résultats supérieurs à ceux des saisons passées, voire dépasser les objectifs qui nous ont été assignés par le club », lance-t-il.

Le chemin sera exigeant, mais Tabane Dieng croit au potentiel d'un groupe renforcé par un recrutement « intéressant » : le gardien Yoro Ndiaye (Teungueth Fc), le milieu offensif Landing Sagna (Stade de Mbour), le latéral droit Khabane Sarr et le buteur Ibrahima Sy (Wally Daan Fc), le milieu Ousmane Cissé (Linguère) ou encore l'expérimenté Amadou Bène Coly (Ajel). Des ajustements restent toutefois nécessaires. « Nous devons encore renforcer l'axe central de la défense, intégrer un homme fort au milieu de terrain et ajouter des profils excentrés en attaque. » Les matchs contre Wally Daan Fc et Dakar Sacré-Coeur lui servent à peaufiner les derniers réglages. Il constate déjà que le travail est bien assimilé, notamment en termes d'explosivité et de vitesse, ce qu'il juge très encourageant.