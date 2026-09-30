Sénégal: Saison 2026-2027 - Modou Lô, Tapha Tine, Eumeu Sène, Boy Niang 2 et Gouye Gui encore sans affiche

La saison 2026-2027 de lutte s'annonce riche en affiches et en grands rendez-vous. Alors que plusieurs combats sont déjà ficelés, cinq VIP attendent toujours un adversaire : Modou Lô, Tapha Tine, Eumeu Sène, Boy Niang 2 et Gouye Gui. Ces ténors, qui ont marqué les dernières années de l'arène, ne connaissent pas encore leur prochaine sortie.

La saison de lutte ouvrira ses portes dès le mois d'octobre. Plusieurs combats de démarrage, mais aussi de grandes affiches, sont déjà scellés. Talfa de Door Dooraat et Mor Kang Kang de l'école Cheikh Mbaba ouvriront le bal le 11 octobre, avec en lever de rideau neuf autres duels, tous montés par Albourakh Events. Dès novembre, les amateurs auront droit à une affiche très attendue : Ada Fass de Fass-Benno face à Balla Gaye 2 de l'école de lutte Balla Gaye, le 29 novembre. Tout porte donc à croire que l'exercice sera riche en grands événements. Pourtant, parmi les ténors de ce «sport de chez nous», cinq n'ont pas encore trouvé preneur.

Modou Lo, le retour attendu du roi déchu

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Depuis sa défaite face à Sa Thiès, le 5 avril 2026, Modou Lô n'a plus noué le « nguimb ». L'ancien Roi des arènes, qui a perdu sa couronne au terme de ce duel très attendu, observe depuis une période de retrait. Mais il n'est nullement question de désintérêt pour la compétition. Le « Roc » des Parcelles assainies prend simplement son temps, en attendant le combat susceptible de relancer sa carrière. Malgré son revers, Modou Lô reste une valeur sûre de l'arène. Son nom continue de susciter l'intérêt des promoteurs, qui seraient toujours disposés à consentir d'importants efforts financiers pour s'offrir son come-back. Les sollicitations ne manqueraient donc pas autour du leader de l'écurie Rock Énergie. Seulement, toutes les propositions ne répondent pas aux attentes du lutteur et de son entourage. Pour un champion de son calibre, le choix de l'adversaire est déterminant.

Après avoir affronté les principaux ténors de sa génération, Modou Lô ne peut plus se contenter d'un combat sans véritable enjeu sportif. Il lui faut une affiche à la hauteur de son statut et de son parcours, une exigence qui réduit forcément les possibilités. Autre difficulté : le calendrier. Plusieurs de ses adversaires potentiels sont déjà sous contrat et se préparent pour d'autres échéances. Loin des projecteurs, Modou Lô n'a pas pour autant rangé son « nguimb ». Il continue de s'entraîner aux côtés de ses protégés qui préparent leurs propres combats, ce qui lui permet de rester actif, de préserver ses sensations et de maintenir une condition physique compatible avec le haut niveau. Son expérience l'aide à gérer cette période avec sérénité. Il sait qu'un retour mal préparé pourrait compromettre la suite d'une carrière riche et exemplaire, alors qu'un choc bien choisi pourrait lui offrir l'occasion de renouer avec la victoire et de reprendre toute sa place dans le landerneau de la lutte. Le temps passe et les affiches se dessinent progressivement. Mais le « Roc » reste à l'affût.

Tapha Tine, un géant au creux de la vague

Pour Tapha Tine, la situation est quelque peu différente. Ses deux dernières défaites, face à Balla Gaye 2 le 21 juillet 2024, puis contre Franc de Jambars Wrestling Academy le 15 février 2026, ont écorné sa cote de popularité. Le « Géant du Baol » n'en demeure pas moins une cible privilégiée pour les lutteurs en quête de reconnaissance. Les meilleurs espoirs de la nouvelle génération affichent ouvertement leur envie d'en découdre avec lui. Général Malika, l'un des jeunes talents de Malika Mbollo, multiplie notamment les provocations à son endroit. Une confrontation aurait même été évoquée auprès des promoteurs, sans dépasser pour l'heure le stade des pourparlers.

Tapha Tine doit donc trouver un adversaire qui corresponde à sa place actuelle dans la reconfiguration de l'arène. Mais le marché des ténors est déjà très animé, et plusieurs lutteurs qu'il pourrait cibler ont pris des engagements ailleurs. Dans cette quête, un nom revient naturellement : Modou Lô. Affronter l'ancien Roi des arènes reste l'un des grands rêves du « Géant du Baol », l'un des rares ténors de sa génération à ne pas avoir croisé le « Roc ». L'affiche avait pourtant failli voir le jour. En 2019, le promoteur Pape Thialis Faye de Leewtoo Productions avait convaincu les deux champions de s'affronter et leur avait même versé une avance sur leurs cachets. Mais Modou Lô s'était désisté après avoir reçu une proposition plus lucrative : le combat royal contre Eumeu Sène, qu'il allait détrôner le 28 juillet 2019. À défaut de mettre la main sur Modou Lô, Tapha Tine devra trouver un adversaire suffisamment crédible pour relancer sa dynamique. Après deux revers consécutifs, chaque décision compte.