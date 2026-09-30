Congo-Kinshasa: RDC - Les médias invités à contribuer à une information claire et vérifiée sur le recensement général

Le ministre d'État et ministre chargé du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo et son homologue de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, ont réuni, mercredi 30 septembre 2026 à Kinshasa, les responsables de presse autour d'un dîner consacré au rôle des médias dans l'accompagnement du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2).

Les deux ministres ont appelé les médias à faire preuve de « professionnalisme et de rigueur » dans le traitement des informations relatives au recensement. Ils ont insisté sur la vérification des faits et la vigilance face à la désinformation, afin de permettre à la population de mieux comprendre les objectifs, les étapes et les modalités du processus.

Après les interventions des deux ministres et du coordonnateur du Bureau central du recensement (BCR), une séance de questions-réponses a permis aux participants de préciser plusieurs aspects de l'opération.

Les échanges ont notamment porté sur les différences entre le recensement statistique, l'identification administrative et l'enrôlement électoral, ainsi que sur la distinction entre la cartographie censitaire et le dénombrement.

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Les représentants des médias ont exprimé leur engagement à accompagner le processus en contribuant à une information « claire et vérifiée » auprès de leurs publics.

La rencontre sera suivie d'un atelier destiné aux journalistes et aux responsables éditoriaux, afin d'approfondir leur compréhension du RGPH-2 et de leur fournir les outils et contacts utiles au traitement de ce sujet.

Un processus capital

Le RGPH-2 vise à produire des données actualisées sur la population et l'habitat afin de mieux orienter les politiques publiques et la planification du développement. Ces données doivent notamment permettre d'apprécier les besoins des territoires en écoles, services de santé, eau, logements et autres équipements essentiels.

À Kinshasa, les opérations de cartographie censitaire ont été lancées le 28 septembre 2026. Les agents repèrent et géolocalisent les bâtiments, les ménages, les infrastructures et les voies d'accès afin de préparer les aires de dénombrement. Le dénombrement général de la population est prévu en juillet 2027.