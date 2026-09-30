Congo-Kinshasa: Analyse des déclarations faites par le pays et le Rwanda au Conseil de sécurité

30 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Rwanda salue les processus entrepris pour trouver la paix dans l'Est de la RDC, mais soutient que les FDLR restent actifs dans le Nord-Kivu notamment dans le Rutshuru, Masisi Nyrangongo et Walikale. Cette déclaration a été faite par le représentant de ce pays, mardi à New York, devant le Conseil de sécurité des Nations unies sur situation en RDC.

A ces allégations la RDC répond que le processus de désarmement volontaire des FDLR est déjà bel et bien enclenché. Et selon son représentant à l'ONU, plus rien ne peut justifier la présence des forces armées rwandaises sur le sol congolais.

Pour sa part, le chef de la MONUSCO a salué les efforts diplomatiques entrepris pour résoudre la crise dans l'Est de la RDC comme les processus de paix de Doha, de Washington et de l'Union africaine.

Quelle lecture faire de ces déclarations sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ?

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