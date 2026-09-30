Cote d'Ivoire: Dialogue social - Anne Désirée Ouloto appelle à consolider les acquis

La ministre d'État Anne Désirée Ouloto-Lamizana a appelé, le 30 septembre, à Abidjan, à une reprise active et responsable du dialogue avec les partenaires sociaux.

« Les vacances sont terminées. Nous nous remettons donc, de la manière la plus acharnée, au travail ». C'est par cet appel à la reprise que la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, a ouvert le 30 septembre 2026, à Abidjan-Plateau, la nouvelle séquence du dialogue social avec les organisations syndicales.

La rencontre, qui s'est tenue en présence notamment des ministres chargés de la Santé, de l'Éducation nationale, ainsi que du ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, intervient dans un contexte marqué par les attentes persistantes des fonctionnaires et agents de l'État, sur les primes et autres questions à incidence financière.

Sur ce dossier, la ministre d'État a souligné que le gouvernement dispose désormais d'éléments d'appréciation issus d'une étude commandée à cet effet le gouvernement. « Tout le monde veut aujourd'hui une prime. Mais nous sommes conscients que cette prime doit être une réponse durable et équitable », a-t-elle déclaré.

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La ministre d'Etat a précisé que cette étude constitue un outil d'aide à la décision et ne saurait être assimilée à une décision gouvernementale. « Cette étude, à elle seule, ne vaut pas décision du gouvernement », a insisté Anne Désirée Ouloto-Lamizana, ajoutant que le dossier est instruit et que « les arbitrages viendront en leur temps ».

Anne Désirée Ouloto-Lamizana a é annoncé la tenue, le 15 octobre prochain, d'une réunion du Comité consultatif de la Fonction publique. Elle a invité les différents comités sectoriels de dialogue social à transmettre leurs programmes d'activités pour 2026-2027 et à inscrire leurs échanges dans un climat de respect mutuel. « Notre responsabilité commune est d'entendre les réalités propres à chaque secteur, tout en préservant la cohérence d'ensemble de notre fonction », a-t-elle indiqué.

Pour elle, le dialogue social doit permettre d'identifier les préoccupations sectorielles et de rechercher des solutions « équitables et soutenables » pour les fonctionnaires et agents de l'État. Dans cette perspective, Anne Désirée Ouloto-Lamizana a appelé les organisations syndicales à faire confiance à leurs responsables et à privilégier une approche constructive.

« Le dialogue doit également aller au-delà des hommes et des femmes. Il doit s'inscrire dans l'esprit de responsabilité de chacun et de chacune », a-t-elle exhorté. La ministre d'État a fixé une ambition pour la prochaine étape du dialogue social : « La paix 2027 doit être plus radieuse que le cycle 2022-2027 ».

Cette ambition, a-t-elle expliqué, doit s'accompagner d'une amélioration des conditions de travail et de vie des agents publics, indispensable à la performance du service public. En conclusion, Anne Désirée Ouloto a appelé à la consolidation des acquis et à l'ouverture d'une nouvelle étape du dialogue social.

De son côté, Soro Mamadou, secrétaire général de la Centrale syndicale Humanisme et porte-parole des organisations syndicales du G8, a exprimé la gratitude des partenaires sociaux à la ministre d'État pour son attention à leurs préoccupations.

Le G8 regroupe cinq centrales syndicales (Ugtci, Cisl-Dignité, Fesaci-CG, Csh-Humanisme et Unatr-CI) ainsi que trois faîtières de la Fonction publique : la Plateforme Nationale des organisations syndicales (Pfn), Intersyndicale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire (Ifci) et la Coalition des Syndicats de la Fonction Publique (Cosyfop).

Ces organisations ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le dialogue social et leur disponibilité à négocier sur les questions intéressant les fonctionnaires et agents de l'État. Cette rencontre a réuni Ndèye Coumba Diop, directrice pays du Bureau international du travail (Bit/ Oit) pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, du Conseiller spécial du Premier ministre Marcellin Bragori et les plus hauts responsables de l'administration ivoirienne.