Cote d'Ivoire: SAFRIC 2026 - Abidjan accueille le premier Salon africain des insectes comestibles les 4 et 5 décembre

Le premier Salon africain des insectes comestibles (Safric) se tiendra les 4 et 5 décembre 2026 à Abidjan. L'annonce a été faite le mercredi 30 septembre 2026, à Cocody Riviera Faya, lors d'une conférence de presse.

Placée sous le thème « Se nourrir autrement pour une souveraineté alimentaire de l'Afrique », cette édition est organisée par Insectafriq, sous l'égide de la Fondation Mutation Academy et avec l'appui scientifique du Centre national de recherche agronomique (Cnra). Ahoua N'Doli Théophile, inspecteur général d'État, en est le parrain.

Un levier pour l'économie ivoirienne

« Face à une mondialisation très avancée, la comestibilité des hannetons et des insectes comestibles est importante. Nous sommes actuellement entre deux et trois tonnes de levée de matière. Ce genre de projet a vraiment besoin de tonnage », a déclaré le commissaire général du salon, Hassan Hoteit, président fondateur de la Fondation Mutation Academy, formateur et, par ailleurs, pionnier de l'élevage d'insectes en Côte d'Ivoire.

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Le cycle d'élevage ne dure que 80 jours et « un kilo d'insectes comestibles est quatre fois plus riche en protéines qu'un kilo de viande. Ce salon viendra pour mettre une information en place sur les principes de qualité pour une bonne structuration de cette activité. Il sera un levier qui nous permettra de développer nos produits et de mobiliser tous les experts de la filière », a-t-il précisé.

Même conviction chez l'artiste-chanteur François Kency, ambassadeur des insectes comestibles en Côte d'Ivoire. « Je n'ai pas hésité à accepter ce titre. Mon père, en poste aux Eaux et Forêts à Soubré, m'a fait aimer la forêt, et c'est là que j'ai découvert les vers de palmier, qu'on appelle "Nonkplin" en langue baoulé. Ce secteur crée des emplois, apporte des protéines et est bon pour la santé : il faut développer ce secteur d'activité », a expliqué le chanteur de « Dialoguons pour la paix ».

Deux jours d'ateliers, de panels et d'affaires

Selon le programme proposé, le premier jour, dédié à la souveraineté alimentaire, à la science et à l'économie circulaire, s'ouvrira sur une keynote consacrée aux nouvelles protéines, suivie de panels, d'un débat scientifique sur l'entomologie et d'un déjeuner-dégustation.

Le second, consacré aux marchés, aux emplois verts et à l'investissement, proposera un atelier sur les normes, une masterclass de chef, des pitchs d'entrepreneurs, un forum des jeunes et un panel sur le financement, avant une cérémonie des engagements.

Le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, la République démocratique du Congo et plusieurs autres pays africains sont attendus.

« Nous accompagnons les éleveurs de la production à la structuration de la filière, avec des fermes certifiées et une production traçable », a expliqué Eunice Kouassi, gérante associée d'Insectafriq, après sa démonstration de l'élevage des hannetons.