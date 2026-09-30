Cote d'Ivoire: Journée mondiale du coeur 2026 - Les maladies cardiovasculaires au coeur d'un séminaire scientifique à Yopougon

En prélude à la Journée mondiale du coeur, célébrée le mardi 29 septembre 2026, la Fondation Coeur Citoyen, organisation engagée dans la lutte contre les maladies métaboliques, a organisé, le 26 septembre 2026, une Pré-Journée mondiale du coeur (Pré-Jmc) au Centre médical Saint Sauveur Miséricordieux de Yopougon.

Placée sous le thème « Utiliser son coeur pour agir », cette rencontre scientifique avait pour objectif de réunir des professionnels de santé, généralistes et spécialistes, afin de réfléchir aux enjeux liés aux maladies cardiovasculaires et à leur prise en charge.

« Le coeur, c'est la vie. Donner des informations sur le coeur, c'est donner la vie », a déclaré Caroline Coulibaly, secrétaire générale de la Fondation Coeur Citoyen. Selon elle, la rencontre a permis de réunir plusieurs spécialistes, notamment des cardiologues, diabétologues, neurologues, néphrologues, pneumologues, ainsi que des spécialistes de la santé mentale et de la réadaptation, afin d'aborder les maladies cardiovasculaires dans une approche holistique.

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Parmi les intervenants figurait le professeur Médard Serge Domoua, ancien chef du service de pneumologie, qui a présenté une communication sur le thème « L'asthme et les maladies cardiovasculaires, une association bidirectionnelle ».

Il s'est félicité de cette initiative qu'il considère comme une véritable activité d'enseignement post-universitaire. « Elle permet aux participants de renforcer leurs capacités dans la prise en charge des patients atteints de maladies cardiaques et de pathologies connexes », a-t-il souligné.

De son côté, le professeur Bamba Kamagaté Djenemba, cardiologue, a animé une communication consacrée à « L'insuffisance cardiaque, une autre épidémie à nos portes en Côte d'Ivoire ».

La spécialiste a expliqué que le terme « épidémie », autrefois associé principalement aux maladies infectieuses, est également désormais utilisé pour désigner certaines maladies chroniques, notamment les pathologies cardiovasculaires, en raison de leur progression importante à l'échelle mondiale.

Citant des données de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), elle a indiqué que les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui la première cause de décès dans le monde, avec environ 19,8 millions de décès, soit 32 % de l'ensemble des décès.

Selon elle, ces maladies sont également à l'origine de nombreuses complications, dont l'insuffisance cardiaque, considérée comme l'aboutissement de nombreuses pathologies cardiovasculaires. Elle estime à 64 millions le nombre de personnes vivant avec une insuffisance cardiaque dans le monde, avec une prévalence comprise entre 3 % et 4 % dans les pays développés.

À travers cette Pré-Journée mondiale du coeur, la Fondation Coeur Citoyen entend ainsi contribuer au renforcement des connaissances des professionnels de santé et à une meilleure prévention et prise en charge des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire.