Cote d'Ivoire: Attractivité et industrialisation - Le Cepici inscrit du pays sur la carte des industriels chinois

À Hefei, la Côte d'Ivoire a sorti le grand jeu pour séduire les investisseurs chinois. Présent à la World Manufacturing Convention 2026 (Wmc 2026), du 20 au 23 septembre dans la province de l'Anhui, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) a présenté les atouts du pays et les opportunités offertes par son ambition d'industrialisation.

Une offensive destinée à positionner la Côte d'Ivoire comme une plateforme industrielle et technologique en Afrique de l'Ouest, mais également comme une porte d'accès aux marchés régionaux.

À travers cette participation, le Cepici entend renforcer les liens économiques avec la Chine et mobiliser davantage de capitaux, de technologies et de savoir-faire industriels. La présentation ivoirienne s'est notamment appuyée sur les perspectives ouvertes par le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, qui vise à accélérer la transformation structurelle de l'économie et à porter la part de l'industrie à 30 % du Pib.

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Lors de la cérémonie d'ouverture, Solange Amichia, directrice générale de l'institution, représentant Fidèle Sarassoro, directeur de Cabinet du président de la République et président du Conseil de gestion du Cepici, a donné lecture d'une lettre de félicitations du président de la République de Côte d'Ivoire aux autorités chinoises et, particulièrement, à celles de la province de l'Anhui. Un geste qui illustre l'importance accordée au renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Les échanges de haut niveau ont également permis de dégager plusieurs pistes de coopération. Les autorités de l'Anhui et des représentants du gouvernement central chinois ont manifesté leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus d'industrialisation, notamment en encourageant l'implantation de grands groupes chinois, en facilitant la mise en place d'une Chambre de commerce sino-ivoirienne et en renforçant les collaborations dans les domaines de la formation et de l'innovation technologique.

De l'Anhui industriel aux opportunités ivoiriennes

Le choix de l'Anhui n'est pas anodin. En l'espace d'une décennie, cette province chinoise est passée d'une économie largement agricole à un important pôle industriel et technologique. Une trajectoire qui offre, selon le Cepici, des enseignements pour la Côte d'Ivoire, engagée elle aussi dans une transformation de son appareil productif.

La présence ivoirienne à la Wmc 2026 a été facilitée par le groupement Huizhou International Economic and Trade Cooperation Alliance (Hietca), créé en 2024 avec l'implication de grands groupes tels que Chery et Crec4, mais aussi de banques et d'universités technologiques. Soutenue par le Département du commerce de l'Anhui, l'Alliance accompagne son développement international. En Côte d'Ivoire, cette dynamique est notamment représentée par Anhui Yunkedi Holding CI.

La délégation ivoirienne, conduite par l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Abou Dosso, comprenait des représentants du Cepici, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, de la Sogedi ainsi que des hommes d'affaires ivoiriens.

En marge de la convention, plusieurs visites d'usines et rencontres B2B ont permis d'explorer des possibilités de partenariat avec des entreprises chinoises opérant dans des secteurs aussi variés que les infrastructures, l'hydraulique, l'assainissement, l'assemblage de véhicules et de tricycles électriques, les pneumatiques, les mines, le textile, l'agro-industrie, l'intelligence artificielle et la robotique.

Les discussions ont également porté sur les projets inscrits au Pnd 2026-2030, notamment les sept grappes industrielles, les infrastructures d'assainissement et les parcs industriels développés par la Sogedi. Les zones industrielles situées entre Pk103 et Pk120, le long de l'autoroute du Nord, ont notamment été présentées comme des espaces susceptibles d'accueillir de nouvelles activités industrielles et de favoriser le transfert de technologies et de compétences.

Au-delà des contacts noués à Hefei, la Wmc 2026 a servi de prélude au prochain Forum économique Côte d'Ivoire-Chine, prévu du 3 au 5 décembre 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan. Pour le Cepici, l'enjeu est désormais de transformer la visibilité acquise en Chine en projets concrets d'investissement, de partenariats industriels et de transferts de technologies en Côte d'Ivoire.