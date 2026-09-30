Ethiopie: EIH se concentre désormais sur le développement de nouvelles activités stratégiques

Addis Ababa — Ethiopian Investment Holdings (EIH) annonce qu'elle étend ses activités au-delà de la gestion des entreprises publiques existantes pour développer de nouvelles activités dans des secteurs stratégiques, avec pour ambition de créer des entreprises capables de stimuler la croissance économique de l'Éthiopie et de se développer à travers l'Afrique.

Brook Taye, directeur général d'EIH, explique que cette stratégie d'investissement vise à préserver et à renforcer les actifs hérités des générations précédentes tout en créant de nouvelles entreprises pour l'avenir.

« Le volet investissement d'EIH revêt donc une importance tout aussi grande pour créer la prochaine Ethiopian Airlines, la prochaine Ethiotelecom, la prochaine Commercial Bank of Ethiopia. Ce sont ces entreprises que nous transmettrons aux générations futures. Actuellement, nous travaillons sur plus de 29 investissements différents. Nous avons créé jusqu'à cinq sociétés distinctes qui opèrent dans plusieurs secteurs différents. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des rendements commerciaux, M. Brook précise que certains investissements sont conçus pour répondre à des besoins stratégiques, en particulier lorsque les capacités nationales sont essentielles à la résilience du pays.

On peut citer comme exemple une entreprise d'impression de passeports créée en Éthiopie avec un partenaire japonais, à la suite des difficultés d'approvisionnement rencontrées pendant la pandémie de COVID-19.

« En tant qu'État souverain, on fabrique, on produit ce qu'on estime important pour son pays. Si l'on dépend d'un tiers, ce n'est pas une question de prix, mais de disponibilité. C'est pourquoi, chez EIH, sous la direction du gouvernement, nous avons décidé de créer une entreprise d'impression de passeports en Éthiopie. Nous avons un partenaire, un partenaire japonais, Toppan. L'usine est en voie d'achèvement, et nous assurons la production en Éthiopie. »

L'EIH explore également des opportunités d'investissement dans l'agriculture, l'hôtellerie et l'exploitation minière, notamment des projets portant sur des terres agricoles et le développement des ressources en potasse de l'Éthiopie. M. Brook précise que l'institution souhaite à terme étendre son champ d'investissement au-delà des frontières nationales.

« Au cours des 5 à 10 prochaines années, je souhaite que l'EIH devienne la société d'investissement la plus prisée du continent. Notre objectif est de diversifier notre portefeuille à l'échelle du continent, et pas seulement en Éthiopie, à l'image d'Ethiopian Airlines qui exerce ses activités sur l'ensemble du continent. Nous voulons que toutes les sociétés de notre portefeuille soient actives. Nous voulons stimuler la croissance économique en Éthiopie, que ce soit dans les domaines de la technologie, de l'agriculture ou de l'industrie manufacturière. »

Selon M. Brook, la mission de l'EIH consiste à gérer ses actifs de manière rentable et à générer des rendements pour le peuple éthiopien, tout en investissant dans des entreprises susceptibles de soutenir la croissance économique à long terme.

Ses ambitions à l'échelle du continent laissent également entrevoir un rôle plus important pour les institutions d'investissement africaines dans le renforcement des capacités de production et la rétention d'une plus grande part de la valeur économique au sein du continent.