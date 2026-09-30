Ethiopie: Au-delà du GERD - La prochaine initiative du pays concernant le Nil

L'Éthiopie renforce ses bases financières. L'achèvement et l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) ont démontré que l'Éthiopie dispose des capacités techniques, institutionnelles et financières nécessaires pour mener à bien des projets d'une ampleur historique. Cette réussite soulève également une question plus large : quelle sera la prochaine étape pour le développement du bassin de l'Abay (Nil Bleu) par l'Éthiopie ?

Le GERD est bien plus qu'un simple projet hydroélectrique. Avec une puissance installée de 5 150 MW et une capacité de réservoir d'environ 74 milliards de mètres cubes, il représente l'un des plus grands chantiers d'infrastructure de l'Éthiopie et un renforcement majeur de la capacité du pays à exploiter ses ressources en eau et en énergie.

L'expérience acquise grâce au GERD -- de l'ingénierie et de la gestion de projet au financement, en passant par la coordination institutionnelle et le développement des ressources humaines -- fournit à l'Éthiopie une base de connaissances solide pour envisager d'autres projets liés aux ressources en eau. « Ce secteur sera le moteur d'une croissance durable », déclare le gouverneur de la Banque centrale

Le bassin de l'Abay recèle un potentiel plus important

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Le GERD n'est pas le seul projet hydroélectrique identifié dans le système éthiopien du Nil Bleu.

Une étude de l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI) a révélé que plus de 120 sites hydroélectriques potentiels avaient été recensés le long du Nil Bleu éthiopien, tandis que 26 d'entre eux ont fait l'objet d'une analyse plus approfondie dans le cadre du plan directeur du bassin de l'Abay. Cette étude a également mis en évidence un potentiel considérable pour le développement d'autres projets hydroélectriques, parallèlement à des programmes d'irrigation.

Des recherches plus récentes soulignent en outre la possibilité d'intégrer la production hydroélectrique au développement de l'irrigation. Des études menées par l'université d'Addis-Abeba indiquent qu'une cascade de quatre projets pourrait produire jusqu'à environ 38 TWh d'électricité par an dans un scénario axé sur l'hydroélectricité, tandis qu'un développement intégré de l'irrigation nécessiterait de trouver un équilibre entre la production d'électricité et les besoins en eau.

Ces conclusions ne signifient pas que chaque projet identifié doive automatiquement être mis en oeuvre. Elles démontrent plutôt que le bassin de l'Abay recèle un ensemble important d'opportunités techniquement identifiées qui peuvent être évaluées en fonction de leur faisabilité économique, de leur durabilité environnementale, de leurs effets en aval et des priorités de développement à long terme de l'Éthiopie.

D'un mégaprojet à une stratégie de développement plus large

Pour l'Éthiopie, l'importance stratégique du GERD dépasse donc le simple cadre de la production d'électricité.

La mise en place d'infrastructures hydroélectriques et d'irrigation supplémentaires, soigneusement planifiées, pourrait contribuer à l'approvisionnement en électricité, à la productivité agricole, à la sécurité alimentaire, à l'industrialisation et à l'interconnexion électrique régionale. L'hydroélectricité pourrait également renforcer le parc d'énergies renouvelables de l'Éthiopie et créer de nouvelles opportunités d'exportation d'électricité.

La principale leçon à tirer du GERD est que les grands projets d'infrastructure nationaux ne se limitent pas à la construction physique. Ils nécessitent une planification à long terme, des capacités institutionnelles, des mécanismes de financement, une expertise technique, la participation du public et un engagement national soutenu.

Solomon Zena, directeur exécutif du Centre de recherche sur l'innovation politique (PIRC), a récemment déclaré à l'ENA que l'Éthiopie devait s'appuyer sur l'expérience acquise grâce au GERD.

« Le pays doit aller de l'avant et construire davantage de barrages », a déclaré Solomon, soulignant que l'achèvement réussi du GERD avait démontré ce que les Éthiopiens pouvaient accomplir grâce à leur unité et à leur détermination.

Son argument reflète une proposition de développement plus large : le GERD ne doit pas nécessairement être considéré comme l'aboutissement des grandes ambitions de l'Éthiopie en matière d'infrastructures hydrauliques, mais comme un socle à partir duquel les futurs projets pourront être évalués.

Droits de développement et eaux partagées

Le débat sur la construction de nouveaux barrages ne peut toutefois être dissocié du conflit plus large qui touche le bassin du Nil.

L'Égypte s'est opposée à plusieurs reprises aux projets de construction de nouveaux barrages éthiopiens. En août 2026, le ministre égyptien de l'Irrigation, Hani Sewilam, a déclaré que l'Égypte ne permettrait pas à l'Éthiopie de construire de nouveaux barrages sur le Nil. Les responsables égyptiens ont également appelé à la mise en place d'accords juridiquement contraignants concernant l'exploitation du GERD et les débits du Nil.

L'Éthiopie, pour sa part, revendique son droit à exploiter ses ressources en eau au service du développement économique et social, tout en affirmant que ses projets peuvent être menés à bien sans causer de préjudice significatif aux pays en aval.

Ce désaccord, d'autant plus que les tensions s'intensifient en raison de l'opposition de l'Égypte aux projets de développement éthiopiens, met en évidence un enjeu fondamental dans le bassin du Nil : comment faire progresser le principe d'une utilisation équitable et raisonnable tout en respectant les droits au développement de tous les États riverains. Cette question devrait donc être abordée sur la base de données factuelles, d'évaluations techniques et d'une véritable coopération - et non par des efforts visant à geler le développement, en particulier dans les pays situés en amont du bassin.

Au-delà du GERD

L'achèvement du GERD a modifié l'ampleur des projets d'infrastructures nationales que l'Éthiopie peut désormais envisager de manière réaliste. Le pays dispose désormais de l'expérience acquise dans le cadre de l'un des plus grands projets hydroélectriques d'Afrique, tandis que le bassin de l'Abay recèle un éventail bien plus large de possibilités hydroélectriques et d'irrigation identifiées depuis longtemps.

La prochaine phase devrait donc se concentrer sur un développement et des infrastructures de barrages mûrement réfléchis, techniquement solides et économiquement viables.

La construction de barrages supplémentaires devrait être envisagée au cas par cas, en fonction des données hydrologiques, de la rentabilité économique, des impacts environnementaux et sociaux, des besoins en irrigation, de la résilience climatique et des aspirations de l'Éthiopie en matière de développement futur.

Le GERD a démontré la capacité de l'Éthiopie à construire à une échelle sans précédent. La question plus large qui se pose désormais est de savoir comment cette capacité peut se traduire par une stratégie de développement intégrée et à long terme du bassin de l'Abay, qui développe l'énergie propre, soutienne l'agriculture et l'industrie, renforce l'intégration régionale en matière d'électricité et fasse progresser les objectifs de développement de l'Éthiopie, tout en entretenant un dialogue constructif avec les pays en aval.

La leçon à tirer du GERD n'est donc pas simplement que l'Éthiopie est capable de construire un méga-barrage. Elle réside dans le fait que l'Éthiopie a acquis l'expérience et la confiance institutionnelle nécessaires pour voir au-delà d'un simple projet et envisager la prochaine génération d'infrastructures transformatrices.