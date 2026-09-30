Ethiopie: « Le pays met en place un secteur financier solide pour stimuler une croissance durable », déclare le gouverneur de la Banque centrale

Addis Ababa — L'Éthiopie met en place un secteur financier solide et dynamique afin de soutenir les ambitions de développement du pays et une croissance économique durable, a déclaré Eyob Tekalign, gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE).

S'adressant aux médias en marge du deuxième Forum financier éthiopien qui s'est ouvert aujourd'hui, le gouverneur a souligné que la mise en oeuvre réussie de la stratégie de développement du pays nécessite une mobilisation importante de ressources, en particulier de ressources financières destinées à soutenir l'investissement et le développement.

C'est pourquoi le secteur bancaire est en passe de jouer un rôle accru dans ce processus grâce à une capitalisation accrue, à des fusions et acquisitions, à des financements supplémentaires et à la participation de banques étrangères.

« La Banque centrale s'attachera à créer un secteur financier très solide et dynamique, capable de surmonter les obstacles au développement auxquels la nation est confrontée », a déclaré Eyob.

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Le gouverneur a déclaré qu'un secteur financier plus solide contribuerait à renforcer la capacité de l'économie à soutenir l'investissement et les activités productives.

Il a également souligné l'importance de maintenir des bases macroéconomiques solides tout en faisant progresser le programme de croissance et de développement du pays.

M. Eyob s'est dit confiant quant aux perspectives économiques de l'Éthiopie, soulignant la transformation accomplie dans tout le pays au cours des huit dernières années.

« Les progrès de l'Éthiopie sont très prometteurs pour les décennies à venir, en particulier pour la jeune génération du pays », a-t-il déclaré.

Selon lui, la croissance durable et la stabilité macroéconomique resteront des fondements essentiels pour la réalisation des ambitions de développement à long terme du pays.

Le gouverneur a en outre mis en avant les efforts visant à améliorer le niveau de vie des citoyens grâce à des revenus plus élevés, une productivité accrue et un meilleur accès aux biens et services essentiels.

Le logement et la production alimentaire font partie des domaines clés sur lesquels portent les efforts visant à améliorer les conditions de vie, a-t-il ajouté.

L'augmentation de la productivité et l'amélioration de l'accès aux denrées alimentaires de base peuvent également contribuer à améliorer le bien-être des ménages.

Eyob a également souligné que le gouvernement avait considérablement augmenté les salaires des fonctionnaires dans le cadre d'efforts plus larges visant à améliorer les revenus des citoyens.

Le gouverneur a souligné que l'objectif final était de veiller à ce que les citoyens se sentent autonomes et bénéficient de meilleures conditions de vie.

« Une stratégie se juge à l'aune des résultats obtenus par les citoyens. Qu'apporte-t-elle à chaque Éthiopien ? Voilà la question », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a réaffirmé l'engagement de la NBE à renforcer le secteur financier éthiopien et à soutenir l'investissement, la productivité, la croissance durable et l'amélioration des conditions de vie.

Le Forum financier éthiopien a réuni des décideurs politiques, des institutions financières, des partenaires de développement, des dirigeants du secteur privé et des membres de la diaspora éthiopienne afin de discuter du programme de réforme du secteur financier éthiopien.