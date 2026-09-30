Ethiopie: Les réformes économiques et financières font passer le pays de la stabilisation à la transformation économique - le vice-Premier ministre Temesgen

Addis Ababa — L'Éthiopie mène actuellement des réformes économiques et financières visant à faire passer le pays d'une phase de stabilisation à une phase de transformation économique, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Lors de l'ouverture du deuxième Forum financier éthiopien, le vice-Premier ministre a indiqué que le pays avait entrepris des réformes majeures sur le marché des changes, en matière de politique monétaire et de réglementation du secteur financier, tout en ouvrant certains secteurs à la concurrence et à l'investissement.

« Les nations ne se transforment pas en choisissant uniquement ce qui est facile. Elles se transforment en faisant ce qui est nécessaire, et en maintenant le cap suffisamment longtemps pour que les réformes s'ancrent dans les institutions, que ces institutions suscitent la confiance, et que cette confiance crée des opportunités », a-t-il précisé.

Le vice-Premier ministre Temesgen a souligné l'amélioration des exportations, des réserves et des recettes publiques, ainsi que l'atténuation des pressions inflationnistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également noté un meilleur accès aux devises étrangères et l'allègement des contraintes pesant sur l'investissement privé.

Selon le vice-Premier ministre, le capital ne se résume pas à l'argent et tout dépend de la confiance dans les institutions, les lois, les marchés et la crédibilité des politiques.

« Notre réponse à l'incertitude ne sera pas le repli. Ce sera le renforcement des institutions. Notre réponse à la pression ne sera pas l'abandon des réformes. Ce sera l'approfondissement des réformes. Et notre réponse à ceux qui doutent de l'avenir de l'Éthiopie ne se limitera pas à la rhétorique ; ce seront des résultats », a-t-il souligné.

La prochaine phase de la réforme sera axée sur le passage de la stabilisation à la transformation grâce à une inclusion financière élargie, au financement agricole, à l'investissement et à des marchés financiers plus développés, a annoncé M. Temesgen.

Le programme comprend également le financement du logement, l'assurance, la protection des déposants et une infrastructure moderne des marchés financiers.

En outre, il a mis en avant la transformation numérique, la cybersécurité, la protection des consommateurs et l'éducation financière comme éléments clés du programme de réforme du secteur financier.

Le gouvernement ne peut mener à bien cette transformation à lui seul, a déclaré le vice-Premier ministre, appelant à une coopération renforcée entre le secteur privé, les institutions financières, les investisseurs et les partenaires de développement.

Le marché intérieur en pleine croissance de l'Éthiopie, sa population jeune et son potentiel dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, de l'énergie et des services offrent des opportunités considérables.

M. Temesgen a souligné que la croissance économique devait être inclusive et s'étendre aux possibilités de financement pour les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les communautés situées en dehors des grandes villes.

« Notre mission ne consiste donc pas simplement à accroître le volume des financements. Il s'agit de rendre le système financier plus performant : plus compétitif, plus innovant, plus inclusif, plus résilient et plus étroitement lié à l'économie productive. »

Le vice-Premier ministre a exhorté les participants au forum à identifier des solutions pratiques et à prendre des engagements concrets, soulignant que les politiques ne produisent des résultats que lorsqu'elles sont mises en oeuvre.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la stabilité macroéconomique, de réformes responsables et d'un secteur privé compétitif qui élargisse les opportunités pour les Éthiopiens.

Le Forum financier de l'Éthiopie, qui s'est déroulé sur trois jours, du 29 septembre au 1er octobre, a réuni des décideurs politiques, des institutions financières, des investisseurs, des partenaires au développement et des dirigeants du secteur privé.