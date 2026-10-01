Niger: Le recours aux tontines pour gérer la rentrée

Les tontines aident les familles à faire face aux dépenses de la rentrée scolaire.

Alors que la rentrée scolaire est prévue ce 1er octobre au Niger, les parents multiplient les initiatives pour faire face aux dépenses.

Dans un contexte économique difficile, chacun cherche des solutions pour acheter les fournitures et les tenues scolaires.

Parmi ces solutions, il y a les tontines, les caisses communes, organisées par les femmes.

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Dans les marchés et les boutiques de fournitures scolaires, les familles s'organisent. Comme chaque année, à l'approche de la rentrée, les dépenses s'accumulent. Pour de nombreuses mères de famille, la tontine est devenue une aide indispensable. Pour cette mère de famille, cette forme d'épargne collective permet d'anticiper les charges de la rentrée.

"La tontine m'aide beaucoup parce que j'arrive à épargner de l'argent. On récupère chaque semaine une somme importante pour les dépenses de mes enfants. Je peux leur acheter des fournitures scolaires et soulager leur papa", explique Amina Adamou mère de plusieurs enfants.

Un vrai soulagement pour les familles

Même satisfaction chez madame Laouali Aïcha. Celle-ci explique que la tontine lui a déjà permis de régler une partie importante des frais de ses enfants.

"C'est avec la tontine que j'ai pu payer la scolarité de mes enfants et maintenant, je vais acheter leurs tenues. Avec la tontine, ça va", dit Laouali Aïcha.

Au-delà du paiement des frais de scolarité, la tontine sert également à financer les autres achats qui accompagnent le retour en classe.

Halima Issa participe à plusieurs tontines hebdomadaires. Les premiers versements qu'elle a reçus sont déjà affectés aux préparatifs de la rentrée.

"Maintenant, j'ai récolté plus de 50 000 francs. Hier, j'ai déjà commencé les inscriptions. Vraiment, les tontines nous aident beaucoup en tant que mères" estime la jeune dame.

À travers ces témoignages, la tontine apparaît comme bien plus qu'un simple mécanisme d'épargne. Dans un contexte où le coût de la vie pèse sur les ménages, elle représente un outil de solidarité qui aide de nombreuses familles à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants.

Une solution locale qui, pour beaucoup de familles, contribue à alléger le poids financier de la rentrée.