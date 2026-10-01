Ethiopie: Les civils pris au piège des combats

Des combats ont repris le 23 septembre dans le nord de l'Ethiopie, après des mois de tensions, entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Alors que les combats continuent de s'étendre dans le nord de l'Éthiopie, les civils se retrouvent pris entre deux feux. Peu d'informations filtrent de la zone touchée, l'accès à internet et à d'autres moyens de communication restant largement perturbé.

Cependant, la DW a réussi à s'entretenir avec des témoins oculaires dont les récits font état d'un bilan humain de plus en plus lourd parmi les civils.

Une femme de 22 ans originaire de la petite ville de Selenwuha a confié à la DW que ses proches s'étaient réfugiés chez eux lorsque des tirs d'artillerie lourde ont frappé leurs habitations.

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"J'ai perdu six membres de ma famille", a-t-elle déclaré. "Ceux qui ont survécu à l'attaque, y compris les blessés, sont actuellement confinés chez eux. Ils n'ont accès ni à des structures médicales ni à des véhicules, et le centre de soins le plus proche se trouve très loin."

La ville stratégique d'Alamata aurait été prise par l'armée régulière

Selon des habitants de la région, plusieurs incidents violents se sont produits ces derniers jours, notamment dans la zone frontalière entre les régions du Tigré et de l'Amhara. Plusieurs rapports font également état de civils tués par des tirs d'artillerie.

La situation militaire globale sur le terrain reste toutefois difficile à évaluer, les forces rebelles comme les forces fédérales semblant progresser dans différentes zones.

Une source au Tigré a indiqué à la DW que la Force nationale de défense éthiopienne (ENDF), l'armée régulière du pays, poursuivait son avancée vers Mekele, capitale régionale du Tigré.

Selon cette même source, qui a souhaité rester anonyme, les forces tigréennes tentent de défendre d'autres villes du sud du Tigré, notamment Mekoni et Maychew.

Des milices pro-gouvernementales et des médias qui leur sont proches avaient auparavant affirmé que l'ENDF avait réalisé des avancées significatives en s'emparant d'Alamata, dans le sud du Tigré, le 27 septembre.

Cette prise de contrôle présumée a également été enregistrée par l'organisation américaine de suivi des conflits ACLED (Armed Conflict Location & Event Data).

Située à environ 120 kilomètres au sud de Mekele, Alamata occupe une position stratégique sur un axe routier majeur. Pendant la guerre de 2020 à 2022, la ville a changé plusieurs fois de mains entre les deux camps.

Des habitants accusent les forces fédérales d'attaques délibérées

Un habitant de 40 ans d'Alamata a déclaré à la DW que les civils avaient été délibérément visés, citant des propos attribués à des membres de milices locales.

"Ces attaques étaient des actes de représailles contre les habitants d'Alamata », a-t-il affirmé. « Les miliciens nous ont dit que les forces gouvernementales avaient tiré l'artillerie sur nous."

Un autre résident, âgé de 45 ans, estime que l'attaque a été délibérément planifiée pour maximiser les pertes civiles au moment de l'ouverture du marché. Il convient toutefois de souligner que ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

La DW a également sollicité une réaction d'un porte-parole de l'ENDF. Au moment de la publication de l'article, celui-ci n'avait pas répondu.

Alliances changeantes et accusations mutuelles

Les combats à grande échelle ont éclaté le 23 septembre lorsque les forces tigréennes se sont emparées des aéroports de Mekele ainsi que des pôles régionaux d'Aksoum et de Shire.

Trois jours auparavant, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et six autres groupes armés avaient annoncé la création d'une nouvelle alliance destinée à renverser le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed.

Parallèlement, le gouvernement fédéral et les forces tigréennes s'accusent mutuellement d'avoir déclenché cette nouvelle escalade, chacun présentant ses opérations militaires comme défensives.

L'effritement du fragile accord de paix en Éthiopie

Selon les estimations, entre 162 000 et 600 000 personnes ont été tuées lors de la guerre particulièrement meurtrière de 2020 à 2022, qui portait sur le statut politique de la province septentrionale du Tigré.

Le conflit s'est achevé en novembre 2022 avec l'accord de Pretoria. En vertu de cet accord, le TPLF s'engageait à désarmer, démobiliser et réintégrer ses combattants, ainsi qu'à reconnaître l'autorité constitutionnelle du gouvernement fédéral.

Cependant, plusieurs dispositions essentielles n'ont jamais été pleinement appliquées et d'importants différends sont restés sans solution : le statut des territoires contestés, le retour des personnes déplacées et la démobilisation complète des forces tigréennes.

Dans le même temps, une lutte de pouvoir interne au sein du TPLF a permis à l'aile la plus dure, dirigée par Debretsion Gebremichael, de reprendre le contrôle du Tigré, aggravant les tensions avec Addis-Abeba.

Les inquiétudes se sont encore accrues lorsque le TPLF a perdu son statut légal de parti politique, l'empêchant de participer aux élections nationales de juin dernier.

Les tensions ont progressivement augmenté jusqu'à déboucher sur de nouveaux affrontements entre forces tigréennes et fédérales à partir d'août 2026.

Les inquiétudes quant aux violations des droits humains

Les habitants redoutent désormais une intensification des combats. Des organisations comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n'ont pu évacuer qu'un nombre limité de personnes prises dans le conflit.

L'avocat éthiopien Amdegebreal Admassu, spécialiste des questions politiques et juridiques, a déclaré à DW avoir reçu des informations faisant état d'attaques affectant des infrastructures publiques telles que des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte.

Presque toute la population du Tigré touchée par les combats

Mebrihi Birhane, directeur adjoint de l'ONG Human Rights First Ethiopia, a indiqué à la DW qu'un grand nombre de ces infrastructures civiles avaient déjà été affectées pendant la guerre de 2020-2022. " La population doit avoir accès aux services essentiels même en période de guerre. Garantir cet accès est une obligation pour toutes les forces armées impliquées dans le conflit", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, les prix des biens de consommation augmenteraient fortement en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement.

Enfin, ce conflit renouvelé pourrait dépasser les frontières éthiopiennes et déstabiliser l'ensemble de la Corne de l'Afrique, voire au-delà. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déjà accusé certains pays voisins de soutenir les forces rebelles.