Congo-Brazzaville: Genre - Le pays publie son premier livret statistique

L'Institut national de la statistique (INS-Congo) a publié officiellement, le 28 septembre à Brazzaville, le premier Livret sur les statistiques de genre en République du Congo. Élaboré avec l'appui de la Banque mondiale, le document analyse les écarts entre les femmes et les hommes dans plusieurs domaines, notamment la démographie, la santé, l'éducation et l'emploi, à partir des données de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) réalisée en 2022.

Inscrite parmi les priorités du Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2026 de la Direction des statistiques démographiques et sociales de l'INS-Congo, la publication du livret vise à renforcer la disponibilité de données désagrégées par sexe pour mieux éclairer les politiques publiques. Ce document synthèse dresse un portrait comparatif des conditions de vie des femmes et des hommes.

Il montre notamment que les femmes représentent 52,9 % de la population enquêtée, tandis que 33 % des ménages sont dirigés par des femmes. Dans le domaine de la santé, 34 % des femmes déclarent avoir connu un problème de santé au cours des quatre semaines précédant l'enquête, contre 25 % des hommes.

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Sur le plan éducatif, les données font apparaître une quasi-parité entre filles et garçons dans l'enseignement primaire, tandis que les écarts se creusent au niveau de l'enseignement supérieur. Selon le directeur général de l'INS-Congo, Stève Bertrand Mboko Ibara, le livret met également en évidence des disparités en matière d'alphabétisation et d'accès à l'emploi.

Les femmes consacrent, par ailleurs, davantage de temps aux activités non rémunérées, notamment aux tâches domestiques, alors que les hommes consacrent une plus grande part de leur temps de travail aux activités rémunérées. « La publication de ces données doit contribuer à systématiser la prise en compte du genre dans les enquêtes statistiques nationales », a estimé Stève Bertrand Mboko Ibara.

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, a estimé que les données du livret constituent une base de référence pour la planification du développement. Il a notamment relevé les progrès enregistrés dans l'accès des filles à l'enseignement primaire et secondaire, tout en soulignant la persistance d'écarts dans l'enseignement supérieur, l'emploi et l'autonomisation économique des femmes.

« La publication officielle du livret intitulé : "Les femmes et les hommes au Congo en 2022, analyse des disparités à partir des données de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages de notre pays". Cet événement marque une étape décisive dans le pilotage de nos politiques publiques », a rappelé Ludovic Ngatsé.

Les autorités entendent institutionnaliser la production des statistiques de genre comme une activité régulière du Système statistique national. Le livret doit également servir de support aux administrations publiques, aux partenaires au développement, à la société civile et au monde universitaire pour mieux intégrer les disparités entre femmes et hommes dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques.