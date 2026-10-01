Madagascar: Manifestation non autorisée - Une ancienne ministre condamnée à cinq ans de prison

L'ancienne ministre Marie Michelle Sahondrarimalala a été condamnée hier à 5 ans de prison pour atteinte à l'ordre public. Douze autres prévenus ont écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis.

L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, également députée du groupe Irmar, a été condamnée hier à 5 ans d'emprisonnement par le Tribunal de première instance d'Anosy. Elle était poursuivie pour atteinte et trouble à l'ordre public, après avoir organisé en octobre 2025, une manifestation non autorisée sur la place du 13 mai, pour s'opposer au mouvement d'instauration du régime de refondation.

Douze autres personnes, présentées comme ses complices dans l'organisation de ce rassemblement, étaient jugées avec elle. L'affaire avait été examinée la semaine dernière. Elles ont été condamnées à d'un ans de prison avec sursis. La députée n'était pas présente lors de la notification du verdict, ses avocats ayant invoqué des raisons de santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marie Michelle Sahondrarimalala et ses co-prévenus sont en détention provisoire depuis le 19 janvier 2026. L'ancienne ministre reste par ailleurs visée dans une autre procédure, pour détournement de fonds publics, qui n'a pas encore abouti à une décision de justice. « Cette affaire est toujours en cours d'instruction au Pôle anticorruption (PAC) », a indiqué une source judiciaire.