Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er octobre 2026

revue de presse

Mali : Plus de 2 400 écoles restent fermées pour la rentrée

La rentrée scolaire 2026-2027 débute ce 1er octobre au Mali dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant. Plus de 2 400 écoles restent fermées à travers le pays, privant des centaines de milliers d’enfants d’un retour normal en classe.

Sur les 11 860 établissements scolaires recensés, plus d’un sur cinq ne peut accueillir d’élèves. Au total, plus de 733 000 enfants sont directement touchés par ces fermetures.

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Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Dans certaines zones, des écoles ont été pillées ou détruites lors d’attaques. D’autres accueillent des familles déplacées par les violences. Des enseignants renoncent également à rejoindre leur poste par crainte pour leur sécurité. [Source Africanews]

OMS : Près d’un cancer sur huit dans le monde est lié à une infection

Environ 2,3 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, soit près d’un sur huit, seraient liés à des infections, selon une étude publiée mardi 29 septembre 2026 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les chercheurs de l’institution onusienne ont évalué la proportion de nouveaux cas enregistrés en 2024 attribuables à 12 agents infectieux. Il s’agit principalement de virus, de bactéries et de parasites jouant un rôle déterminant dans l’apparition de certains cancers.

La bactérie Helicobacter pylori arrive en tête avec environ 760 000 cas attribuables. Elle est suivie de près par le papillomavirus humain (HPV), associé à quelque 750 000 cas, et par le virus de l’hépatite B, à l’origine de près de 360 000 cas. Le virus d’Epstein-Barr occupe la quatrième place (environ 260 000 cas), devant le virus de l’hépatite C (160 000 cas). À eux seuls, ces cinq agents représentent la quasi-totalité des cancers d’origine infectieuse dans le monde. [Source GabonMediaTime]

Sénégal : L’Assemblée adopte la loi sur la santé en milieu carcéral

L’Assemblée nationale sénégalaise a adopté, mercredi, la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral, avec 130 voix favorables, dont 18 par procuration, lors de son examen en séance plénière.

Le texte vise à renforcer l’accès aux soins et la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté en dotant le Sénégal d’un cadre juridique spécifique à leur prise en charge sanitaire.

Introduite par les députés Khady Sarr, Anta Dia, Cheikh Faye et Mamadou Lamine Diaité, la proposition de loi avait été examinée par une intercommission réunissant la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale et la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains. [Source Apanews]

Maroc : Amnesty dénonce un « écosystème de surveillance » visant journalistes et militants

Amnesty International accuse jeudi les autorités marocaines d’avoir mis en place un vaste système de surveillance destiné à « réduire au silence » des journalistes et défenseurs des droits humains, notamment à l’aide de logiciels espions et de techniques de surveillance plus classiques.

Dans un rapport, l’ONG affirme que les autorités marocaines combinent des technologies de pointe avec des filatures, des écoutes et des captations vidéo réalisées à l’insu des personnes visées, y compris à leur domicile. Amnesty dit s’appuyer notamment sur le témoignage d’un ancien employé de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), des documents issus de fuites et des enquêtes de partenaires journalistiques. [Source Africa Radio]

CEA, UNESCO et OIF - Le multilinguisme au coeur de la Journée de la traduction

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), l'UNESCO et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont réaffirmé leur engagement en faveur du multilinguisme, de la diversité linguistique et du renforcement des compétences des professionnels des langues, à l'occasion de la Journée internationale de la traduction célébrée à Addis-Abeba.

Prenant la parole lors de la célébration, la Secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Mama Keita, a salué l'attention accordée aux métiers de la traduction et de l'interprétation, soulignant l'importance du partenariat avec l'OIF pour la formation et le renforcement des capacités des traducteurs africains.

Elle a également mis en avant le rôle des professionnels des langues dans le fonctionnement du système multilatéral, rappelant que chaque traduction, interprétation, révision ou édition contribue à faciliter le dialogue entre les délégations et à rendre l'information accessible. [Source Ethiopian News Agency]

Niger : Un mois après la disparition du journaliste Moussa Kaka, les appels à l'enquête se multiplient

Depuis le 31 août au soir, ni sa famille ni son avocat n'ont de contact avec lui. Moussa Kaka, figure du journalisme nigérien et ancienne voix de notre antenne, a quitté les locaux de la radio-télévision Saraounia pour rentrer chez lui, à Niamey, mais n'y est jamais arrivé. Les autorités nigériennes n'ont jamais communiqué sur sa situation.

Au Niger, cela fait un mois que les proches de Moussa Kaka sont dans l'inquiétude. Notre confrère, qui a raconté le Niger sur notre antenne pendant de nombreuses années, a quitté les locaux de son média, la radio-télévision Saraounia, pour rentrer chez lui le 31 août au soir, à Niamey. Il n'y est jamais arrivé. Depuis un mois, ni sa famille ni son avocat n'ont eu de contact avec le journaliste de 66 ans, qui a passé plus de trois décennies à raconter le Niger. [Source RFI]

Le Ghana gagne son litige fiscal de 393 millions de dollars contre Tullow

La Ghana Revenue Authority (GRA) obtient gain de cause dans son contentieux fiscal avec Tullow Ghana Limited. Un tribunal arbitral constitué selon les règles de la Chambre de commerce internationale (CCI) a confirmé une imposition de 393,09 millions de dollars réclamée au producteur pétrolier. Le litige porte sur le traitement fiscal d’indemnités perçues au titre d’une assurance couvrant les pertes d’exploitation.

Le différend opposant l’administration fiscale ghanéenne à Tullow Ghana Limited connaît son dénouement devant l’arbitrage international. Les demandes présentées par la compagnie pétrolière ont été rejetées et le redressement de 393,09 millions de dollars établi par la GRA a été maintenu dans son intégralité.

Le dossier trouve son origine dans des indemnités versées à Tullow au titre de sa police d’assurance contre les pertes d’exploitation. L’administration ghanéenne considérait que ces sommes devaient être soumises à l’impôt. La société contestait cette interprétation au regard des accords pétroliers régissant ses activités dans le pays. [Source LSI Africa]

Le Rwanda ouvert à l’accueil de immigrés transférés depuis l’Europe, selon des eurodéputés

Le Rwanda a eu des discussions préliminaires avec certains États membres de l’Union européenne sur la possibilité d’accueillir des structures destinées à héberger des immigrés transférés depuis ces pays, ont indiqué mercredi deux députées européennes, citant des échanges avec des responsables rwandais.

Lors de leur visite à Kigali la semaine dernière, les eurodéputées Tineke Strik et Anna Strolenberg, membres des groupes des Verts/ALE et Volt, ont déclaré que des responsables rwandais leur avaient indiqué être ouverts à cette possibilité. Elles ont toutefois précisé que les discussions en étaient encore à un stade préliminaire et qu’aucun accord n’avait été conclu. Source TRT Afrika]

Afrique centrale : Un nouveau cadre pour renforcer l’intégration énergétique

La Commission de la Cémac, l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) et l’Association des experts de l’énergie d’Afrique centrale (CABEF) ont signé, le 29 septembre à Brazzaville, deux protocoles d’accord visant à favoriser le développement d’un marché énergétique intégré en Afrique centrale. Ce nouveau cadre doit permettre de poursuivre les études de faisabilité et de définir les conditions de financement et de mise en œuvre du projet Central Africa Pipeline System (CAPS).

Le premier protocole, signé par le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), Baltasar Engonga Edjo'o, le secrétaire général de l’APPO, Farid Ghezali, et la présidente du CABEF, Nathalie Lum, vient réviser le cadre de coopération établi en juin 2025. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Afrique du Sud : Près de 38.000 étrangers en situation irrégulière expulsés en huit mois

Les ressortissants zimbabwéens arrivent en tête avec 12.407 expulsions, suivis des Malawiens (10.725), des Mozambicains (9.548) et des Lesothans (4.435). Ces quatre nationalités représentent à elles seules 37.115 des expulsions recensées par le ministère.

M. Schreiber a précisé, devant le Parlement, que ces chiffres ne couvrent que les personnes détenues et expulsées par le ministère de l’Intérieur et n’incluent pas les arrestations effectuées par d’autres services chargés de l’application de la loi.

Ils ne prennent pas non plus en compte les « grands nombres » de personnes traitées par le ministère en vue de leur rapatriement. [Source Le 360 Afrique]