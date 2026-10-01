Maroc: Législatives - Recomposition politique ou simple changement de couleurs ?

analyse

L'ESSENTIEL

Les principaux partis du pays sont arrivés en tête aux législatives du 23 septembre, mais dans un ordre différent de celui enregistré à l'issue du scrutin précédent en 2021.

Avec seulement 38,02 % de participation, le scrutin souligne le décalage entre une jeunesse mobilisée sur les enjeux sociaux et sa faible représentation dans les urnes.

Le vrai enjeu est désormais celui de la recomposition : va-t-on assister à un changement durable des rapports de force ou à une simple redistribution des sièges et des réseaux au sein du même espace politique ?

Les élections législatives marocaines du 23 septembre 2026 ont produit une nouvelle configuration de la Chambre des représentants. Selon les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur, sur les 395 sièges que compte la Chambre, le Parti authenticité et modernité (PAM, libéral-conservateur) arrive en tête avec 97 sièges, devant le Rassemblement national des indépendants (RNI, centre-droit, 66 sièges) et l'Istiqlal (nationaliste, 65 sièges). Ces trois formations étaient réunies dans la coalition gouvernementale sortante. Le Parti de la justice et du développement (PJD), formation islamiste conservatrice qui a dirigé le gouvernement entre 2011 et 2021, obtient 54 sièges.

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À première vue, la donne a changé : aux législatives précédentes, en 2021, c'est le RNI qui était arrivé en tête, avec 102 sièges (contre 87 au PAM et 81 à l'Istiqlal), et son chef, Aziz Akhannouch, avait été nommé premier ministre. Cette fois, le PAM passe donc devant le RNI, tandis que le PJD, qui avait fortement reculé en 2021, n'obtenant alors que 4 sièges, effectue un retour surprenant.

Mais cette lecture arithmétique ne suffit pas. Car une question demeure : sommes-nous face à une véritable recomposition politique ou plutôt face à un simple « changement de couleurs » au sein d'un même espace politique ? Une recomposition politique suppose une transformation durable des rapports de force, des réseaux, des élites et des modes de mobilisation ; un changement de couleurs peut, à l'inverse, modifier la répartition des sièges et des étiquettes sans nécessairement bouleverser les structures qui organisent la compétition politique.

Une jeunesse mobilisée mais politiquement éloignée : le défi de la représentation

Avant d'examiner la nouvelle carte politique, un autre chiffre doit être pris en compte : 38,02 % de participation. Ce taux est nettement inférieur à celui de 2021, qui dépassait 50 %. Il serait cependant réducteur de considérer l'abstention comme une explication en soi. Elle peut traduire des phénomènes différents : défiance envers les partis, sentiment d'inefficacité du vote, individualisme, crise du système politique, contexte économique et social...

La mobilisation de la « Gen Z212 » en 2025 avait déjà mis au jour des revendications portant sur la santé, l'éducation, l'emploi, les conditions de vie et la responsabilité politique.

Les 18-24 ans ne représentent d'ailleurs que 4 % des inscrits sur les listes électorales, alors qu'ils constituent une part beaucoup plus importante de la population. Le problème est donc plus profond qu'une simple question de participation. Il concerne la capacité des partis à transformer une demande sociale exprimée parfois dans la rue en une représentation politique institutionnelle.

De partenaires gouvernementaux à concurrents électoraux : que devient le bilan commun ?

Le RNI et le PAM ont été présentés comme deux pôles majeurs de la compétition. Pourtant, ils appartenaient tous deux à la même majorité sortante. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont identiques. Ils ont leurs histoires, leurs organisations et leurs cultures politiques propres : le RNI, fondé en 1978 par Ahmed Osman, est un parti de centre-droit, libéral. Son ADN est entrepreneurial : priorité au climat des affaires, à l'investissement privé et à la protection du pouvoir d'achat. Il a structuré son programme 2026-2031 autour du slogan « Dignité et opportunités pour tous ». Le PAM, créé en 2008 par Fouad Ali El Himma, est généralement considéré « très proche du Palais ». Il se revendique de centre gauche, social-libéral, moderniste et royaliste. Il a siégé dans l'opposition de 2011 à 2021 avant d'entrer au gouvernement. Son programme de 2026 s'articule autour de 5 pactes (pouvoir d'achat, jeunesse, citoyenneté, sécurité, croissance durable) avec l'objectif de créer un million d'emplois.

Leur participation commune au gouvernement impose de regarder leur confrontation autrement. Jusqu'où la différenciation électorale peut-elle aller lorsque les formations qui s'affrontent ont participé à la même action gouvernementale ?

Une campagne est toujours une forme de mise en scène. En 2026, cette mise en scène a particulièrement insisté sur l'affrontement RNI-PAM. L'arrivée de Fouzi Lekjaâ au PAM, le 25 juillet 2026, en a constitué l'épisode le plus visible. Le responsable, jusque-là présenté comme un technocrate et figure majeure du football marocain (président de la fédération marocaine de football depuis 2014), est devenu un acteur partisan de premier plan. Son entrée en politique peut être replacée dans une dynamique plus large de circulation des élites entre l'administration, les institutions publiques, les secteurs économiques, le sport et les partis.

Cette mobilité rejoint un phénomène ancien : le poids des notabilités. Le notable n'est pas nécessairement une figure traditionnelle. Il peut être entrepreneur, élu local, professionnel libéral ou personnalité connue dans son territoire. Ce qui compte est sa capacité à transformer différentes ressources en capacité de mobilisation. Lorsqu'un élu change de parti, la couleur de la circonscription peut changer sans que disparaissent les réseaux qui ont permis son implantation.

La science politique parle de « transhumance politique », un phénomène qui peut prendre différentes formes : changement d'allégeance, ralliement ou recherche d'une nouvelle investiture. Le qualifier simplement d'opportunisme relève du jugement moral. Analytiquement, ces mouvements répondent à des logiques plus structurelles : stratégies de repositionnement individuel, recompositions des rapports de force locaux, ou recherche d'un meilleur accès aux ressources.

Changer de couleur ou changer de politique ?

L'enjeu n'est peut-être pas tant de savoir qui a remporté la première place que de déterminer ce que cette configuration est susceptible de transformer.

Les élections ont plus ou moins modifié la carte parlementaire. Ces évolutions constituent bien une forme de recomposition. Mais elles ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une transformation profonde. Comment seront redistribuées les responsabilités ? Les acteurs du gouvernement précédent, par définition co-responsables de son bilan, pourront-ils se présenter comme les correcteurs de politiques auxquelles ils ont eux-mêmes participé ? Surtout, les citoyens percevront-ils une différence concrète dans leur quotidien ?

La véritable portée du scrutin devra être observée dans les pratiques de l'État et des collectivités : la répartition des ressources, l'exercice des compétences territoriales et la capacité des politiques publiques à réduire les disparités spatiales. La recomposition électorale n'acquiert une portée durable que lorsqu'elle se traduit par des changements dans la production de l'action publique.

Les couleurs parlementaires ont changé. Reste à savoir si les pratiques de gouvernement changeront avec elles.

Salima Salhi, Enseignante Chercheure, Le Mans Université