Cote d'Ivoire: Les autorités intensifient leur lutte contre l'orpaillage illégal

Alors que les opérations de démantèlement de sites d'orpaillage clandestins se multiplient, les autorités ivoiriennes se sont données six mois pour éradiquer le phénomène. Après une série de mesures adoptées - comme le durcissement des sanctions, ou le renforcement des capacités opérationnelles - des centaines de véhicules ont également été remis aux forces de sécurité mercredi 30 septembre.

300 motos, 30 véhicules pickup, 12 zodiaques et des drones... Ce matériel est destiné à renforcer les moyens d'action du GS-LOI, le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, une unité créée en 2021 en Côte d'Ivoire.

Objectif affiché par les autorités : gagner en mobilité et pouvoir « mener des opérations sur terre comme sur l'eau », « de jour comme de nuit ». Il s'agit notamment de renforcer la surveillance et la cartographie des sites clandestins.

Exigence de sécurité national

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La lutte contre l'orpaillage illégal est devenue une « exigence de sécurité nationale », selon les mots de Fidèle Sarassoro, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité.

La semaine passée, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi modifiant le Code pénal. Le texte durcit les sanctions. De 50 à 100 millions FCFA d'amende, et 2 à 5 ans de prison pour les acteurs impliqués... Les peines peuvent atteindre jusqu'à 20 ans d'emprisonnement lorsque les faits mettent en cause un agent public.