Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 8 milliards de FCFA de transactions opérées ce mercredi 30 septembre 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 30 septembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les transactions opérées se sont établies à plus de 8 milliards de FCFA.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 8,519 milliards de FCFA contre 3,275 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 5,244 milliards. A l'issue de la séance de cotation du mardi 29 septembre 2026, la valeur moyenne annuelle par séance se situait à 2,889 milliards de FCFA contre 2,887 milliards de FCFA lors de la séance du lundi 28 septembre 2026, soit une hausse de 2 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 21 504,903 milliards de FCFA contre 21 491,234 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 13,669 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations se situe à 13 595,502 milliards de FCFA contre 13 616,018 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 20,516 milliards.

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L'indice de référence de la bourse, le BRVM composite a légèrement progressé de 0,06% à 548,38 points contre 548,04 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 0, 35% à 266,08 points contre 264,21 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 0,82% à 203,79 points contre 202,14 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a fortement baissé de 1,50% à 381,80 points contre 387,61 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,06 % à 220,92 points contre 220,78 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,13% à 4 100 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 4,61% à 45 000 FCFA), BIIC Bénin (plus 4,09% à 8 910 FCFA), BOA Bénin (plus 3,72% à 9 750 FCFA) et BOA Mali (plus 2,50% à 6 145 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,48% à 30 060 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 6,56% à 32 605 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 6,54% à 2 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,78% à 1 875 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,27% à 4 595 FCFA).