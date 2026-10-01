Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le continent accueille, Paris célèbre

À un mois de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le Sénégal a porté, mercredi 30 septembre à Paris, l’esprit de ce rendez-vous historique au siège de l’UNESCO. Diplomatie, sport, littérature, arts et musique sénégalaise se sont mêlés autour d’un même message : « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ».

À quelques semaines du coup d’envoi des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain, Dakar 2026 s’est offert une vitrine internationale au cœur de Paris.

Organisée au siège de l’UNESCO à l’initiative de la Délégation permanente du Sénégal, en partenariat avec la Grèce et l’UNESCO, la manifestation a réuni ambassadeurs, jeunes athlètes, artistes et acteurs engagés en faveur de la jeunesse.

Sous le mot d’ordre « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », la rencontre a voulu donner un avant-goût de l’esprit des Jeux : une célébration du sport, mais aussi de la culture, de la jeunesse et du dialogue entre les peuples.

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Littérature, art et grandes figures du sport africain

Avant les prises de parole officielles, les invités ont pu découvrir le Salon des Auteurs, mettant notamment en lumière des œuvres d’auteurs malgaches, sénégalais et camerounais.

Un « mur des fiertés sportives » retraçait également, à travers une série de photographies, les parcours de plusieurs grandes figures du sport africain, parmi lesquelles la Tunisienne Habiba Ghribi, championne olympique du 3 000 mètres steeple à Londres en 2012, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, double championne olympique de natation, ou encore la sprinteuse gambienne Gina Mariam Bass Bittaye.

Une fresque consacrée aux JOJ Dakar 2026, réalisée par l’artiste plasticienne sénégalaise Fatou Kiné Diakhaté, complétait cette immersion artistique.

Le sport comme vecteur de paix et de rapprochement

Le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, a ouvert la séquence officielle avec un message tourné vers la jeunesse et l’avenir, réaffirmant la place du sport comme outil d’éducation et de rapprochement entre les peuples.

Le délégué permanent de la Grèce auprès de l’UNESCO, Georgios Koumoutsakos, a ensuite rappelé les liens entre l'héritage olympique grec et cette première édition organisée en Afrique. Il a notamment évoqué plusieurs initiatives autour du sport et de la jeunesse, dont Fit for Life, programme de l’UNESCO visant à promouvoir un sport plus inclusif, équitable et sûr.

La ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a, pour sa part, replacé Dakar 2026 dans une perspective dépassant largement la compétition sportive.

Les Jeux, a-t-elle souligné, portent également des valeurs de paix, de respect de l'autre et de solidarité. Leur organisation en Afrique revêt une dimension particulière sur le continent qui abrite la population la plus jeune du monde.

C'est par un « Jërëjëf », « merci » en wolof, que la ministre a conclu son intervention, rappelant la place de la Teranga, l'hospitalité sénégalaise, dans l'identité que Dakar souhaite donner à ces Jeux.

De l’hymne olympique au mbalax

Après les discours, la cérémonie a laissé davantage de place à la musique et aux témoignages.

L'hymne olympique a d'abord été interprété avant qu'un panel ne donne la parole à de jeunes athlètes, offrant un aperçu des aspirations de celles et ceux qui seront au cœur de Dakar 2026.

La célébration a ensuite pris des accents résolument sénégalais avec la prestation d'Assane Pène, accompagné d'un danseur de mbalax. La salle s'est transformée en espace de fête, portée par l'une des expressions musicales les plus populaires du Sénégal.

Ismaël Lô a clôturé la manifestation en interprétant notamment Tajabone et La femme sans haine, donnant au rendez-vous parisien une dernière séquence chargée d'émotion.

Paris, avant le rendez-vous de Dakar

À un mois de l'ouverture des Jeux, cette manifestation parisienne aura ainsi servi de trait d'union entre l'héritage olympique, la jeunesse africaine et la culture sénégalaise.

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, Dakar, Diamniadio et Saly accueilleront les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les premiers organisés sur le continent africain. Plus qu'un rendez-vous sportif, le Sénégal entend en faire une vitrine de la jeunesse et de la créativité du continent.

À Paris, mercredi, le message était déjà donné : l'Afrique accueille, et Dakar se prépare à célébrer.