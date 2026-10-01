Congo-Kinshasa: Ebola - L'OMS appelle à renforcer durablement l'accès à l'oxygène médical

Alors que la riposte contre la maladie à virus Ebola persiste en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d'alarme sur les difficultés d'accès aux soins. De nombreux malades continuent de succomber faute d'avoir été pris en charge à temps dans une structure sanitaire adaptée.

À l'approche de la Journée mondiale de l'oxygène, célébrée le 2 octobre, l'OMS insiste sur la nécessité de renforcer durablement l'accès à l'oxygène médical, considéré comme un élément essentiel dans la prise en charge des cas graves.

Un outil indispensable pour les cas graves

L'Organisation mondiale de la santé rappelle que l'oxygène médical demeure indispensable dans la prise en charge des patients atteints de formes graves d'Ebola. Pourtant, dans de nombreuses zones touchées par l'épidémie en RDC, son accès reste limité en raison de contraintes liées aux infrastructures, aux équipements et à l'organisation des services de santé.

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Selon la Dre Janet Diaz, du Programme des urgences sanitaires de l'OMS, un accès rapide aux soins améliore considérablement les chances de survie. Malgré cela, de nombreux patients continuent de mourir à domicile ou au sein de leurs communautés faute de pouvoir atteindre rapidement un centre de santé.

Plus de 8 100 cas confirmés

Au 27 septembre, plus de 8 100 cas confirmés et près de 3 900 décès avaient été enregistrés dans sept provinces du pays. Toutefois, les autorités sanitaires et l'OMS signalent une amélioration progressive de la situation, marquée par une baisse des nouveaux cas et des décès au cours de dernières semaines.

Une riposte renforcée sur le terrain

Sur le terrain, la riposte continue de se renforcer. La capacité d'accueil des centres de traitement est passée de quelques lits au début de l'épidémie à plus de 1 600 aujourd'hui. Par ailleurs, des centaines de professionnels de santé ont été formés afin d'améliorer la prise en charge des patients.

Face à ces défis, l'OMS appelle à poursuivre les investissements dans les systèmes d'oxygène médical et dans l'accès aux soins. L'objectif est de sauver davantage de vies durant cette épidémie, mais aussi de renforcer durablement les capacités du système de santé.