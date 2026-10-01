Sénégal: L'Etat s'engage pour les travaux du pont Émile Badiane et d'un second ouvrage à Ziguinchor

30 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a engagé les ministres chargés des Finances et des Infrastructures à prévoir les crédits budgétaires nécessaires à la réfection du pont Émile Badiane et au démarrage des travaux de construction du second pont à Ziguinchor, a-t-on appris, mercredi d'une source officielle.

"Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a engagé les Ministres chargés des Finances et des Infrastructures à prévoir les crédits budgétaires nécessaires à la réfection du pont Emile Badiane et au démarrage des travaux de la construction du second pont", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Abordant le dossier relatif au statut du "Mémorial du Bateau le Joola" le Premier Ministre a évoqué sa présence, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, pour représenter le Chef de l'Etat à la cérémonie officielle de la commémoration du 24e anniversaire du naufrage du Bateau le Joola, tenue le samedi 26 septembre 2026 à Ziguinchor.

Une présentation en Conseil des ministres du statut du Mémorial en novembre prochain

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Le Premier ministre a indiqué que la question du statut du Mémorial du Joola est ressortie des préoccupations des familles de victimes et rescapés.

Il a demandé au ministre chargé de la Culture de prendre les dispositions appropriées, en relation avec le ministre, secrétaire général du gouvernement, afin que le projet de décret formalisant "le statut du Mémorial soit présenté au Conseil des ministres au mois de novembre 2026".

Le Premier Ministre a, par ailleurs, invité le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités à s'assurer que "les familles de victimes et de rescapés vulnérables ont été bien recensées dans le Registre national unique et figurent effectivement sur la liste des bénéficiaires de Bourses nationales de sécurité familiale".

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