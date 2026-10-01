Sénégal: Un conseil interministériel sur le 'Plan Diomaye pour la Casamance' en novembre à Ziguinchor (Officiel)

30 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô présidera un Conseil interministériel sur le "Plan Diomaye pour la Casamance" en novembre prochain à Ziguinchor (sud), a appris l'APS de source officielle.

Le Premier ministre a "invité les ministres concernés à veiller à la bonne préparation du Conseil interministériel sur le Plan Diomaye pour la Casamance, qui se tiendra à Ziguinchor au mois de novembre 2026", indique le communiqué du Conseil des ministres du mercredi.

Le "Plan Diomaye pour la Casamance", doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, vise à accompagner le retour des populations déplacées, la dépollution des terres et l'autonomisation économique des communautés locales.

Lire l'article original sur APS.

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