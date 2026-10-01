Sénégal: Ziguinchor - Visite de la directrice du bureau Pays de l'OIT à une coopérative de femmes transformatrices

Ziguinchor — La directrice du bureau Pays de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour l'Afrique de l'Ouest, Samira Daoud a rendu visite, mercredi à la coopérative Agro Zig, basée au quartier Kenia de Ziguinchor (sud) pour faire le point sur les progrès notés ainsi que les difficultés auxquelles les membres de la coopérative sont confrontées, a constaté l'APS.

"Nous avons profité de cette visite à Ziguinchor pour venir rencontrer certains membres de cette coopérative qui travaille dans cette unité de production, pour faire un point sur les progrès et voir les difficultés auxquelles elles sont toujours confrontées", a-t-elle dit à l'occasion de cette visite, en compagnie du directeur de l'Emploi, Cherif Ahmadou Abdoul Guèye.

Elle a rappelé que les membres de cette coopérative, la plus grande évoluant dans la transformation dans la région de Ziguinchor, ont bénéficié d'un accompagnement de l'OIT, qui a permis à ces femmes qui travaillaient "de manière dispersée ", à se rassembler, d'avoir une structure et de se renforcer mutuellement.

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"Nous avons eu à accompagner ces femmes dans tout le processus de création de la coopérative, lors de leur assemblée générale constitutive. Nous avons ensuite poursuivi l'accompagnement dans l'appui à la transformation et à la commercialisation", a soutenu Samira Daoud.

Elle a fait savoir que les échanges avec les membres de la coopérative ont montré que l'appui de l'Organisation internationale du Travail a été "extrêmement utile", faisant de sorte que les femmes soient regroupées dans une très grande structure et renforcées dans leur action.

"Il y a encore des difficultés et des défis auxquels elles sont confrontées", a dit Samira Daoud.

C'est aussi, selon elle, le sens de leur accompagnement pour pousser les membres à se mettre en relation avec d'autres acteurs qui peuvent les appuyer sur d'autres aspects que l'OIT n'a pas eu à prendre en charge.