Dakar — Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) a signé une convention de partenariat avec la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) et SEN'EAU, mercredi, à Dakar, en vue d'une bonne distribution de l'eau pendant cet évènement sportif prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026 dans la capitale sénégalaise.

"La convention que nous signons vient formaliser une collaboration qui doit permettre d'anticiper les besoins en eau et de sécuriser les dispositifs nécessaires" à la distribution de l'eau pendant les JOJ, a dit Ibrahima Wade, le coordonnateur général du COJOJ.

"Anticiper, coordonner, pallier rapidement les difficultés et garantir la continuité du service pendant les phases de préparation et de déroulement des Jeux olympiques. C'est à cela que nous invite le président de la République", a ajouté M. Wade lors de la signature de la convention de partenariat.

Le directeur général de la SONES, Abdoul Niang, estime que "cette convention est une passerelle entre les valeurs de l'olympisme [et l'utilité] de l'eau potable".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Sur la base des orientations de l'État, la SONES accorde une attention particulière au triangle de croissance démographique [...] Dakar-Thiès-Petite Côte", a ajouté M. Niang.

"C'est ce triangle qui abrite les infrastructures sportives et hôtelières devant accueillir les participants des Jeux olympiques de la jeunesse", a-t-il rappelé.

D'après son directeur général, la SONES a effectué "des travaux complémentaires de raccordement" qui ont coûté 25 millions de francs CFA, en raison de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar.

Selon le directeur général de SEN'EAU, Magatte Niang, la convention signée est le prolongement d'une collaboration qu'entretiennent le COJOJ, la SONES et Sénégal Eau depuis deux ans.

D'après lui, la convention signée appelle SEN'EAU à assurer une distribution correcte de l'eau pendant les JOJ, un évènement que le Sénégal est le premier pays africain à organiser.