Congo-Kinshasa: Prison de Mahagi - Les conditions de détention s'ameliore avec l'appui de la MONUSCO

30 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les conditions de détention à la prison centrale de Mahagi (Ituri) connaissent depuis peu une amélioration, grâce à la réhabilitation partielle de cette maison carcérale par la MONUSCO. Installations sanitaires, accès à l'eau, éclairage solaire et prise en charge médicale : plusieurs infrastructures ont été aménagées avec l'appui de la Mission onuisienne, pour un coût estimé à 49 000 dollars américains.

Dans cette maison carcérale, les conditions de détention étaient particulièrement difficiles. Pour répondre à ces besoins, plusieurs travaux ont été réalisés : construction de fosses septiques, aménagement des toilettes, installation de panneaux solaires et construction d'un dispensaire.

Abekani Alimange, qui a conduit les travaux, explique :

« Avant les travaux, les installations étaient un peu délabrées. Les prisonniers avaient surtout des problèmes liés aux toilettes. Il n'y avait pas de fosses septiques. Nous avons donc essayé d'améliorer les conditions sanitaires en aménageant des toilettes plus modernes. »

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Pour le directeur de la prison, Raymond Poko, ces aménagements contribuent déjà à améliorer les conditions de détention, même si les besoins restent enormes.

Ce projet a doté la prison d'un nouveau forage. Celui qu'il y avait auparavant, selon lui, ne produisait pas assez d'eau.

"La MONUSCO nous a appuyés pour avoir de l'eau à l'intérieur de la prison. (Les détenus) peuvent désormais se laver, lessiver les habits. Il y a aussi l'infirmerie. Quand il y a l'infirmerie, ça évite aussi les cas de décès à la prison », a poursuivi Raymond Poko.

Cette réhabilitation apporte donc une réponse partielle aux difficultés rencontrées dans cette maison carcérale, selon la meme source, avec l'espoir de voir d'autres interventions suivre pour répondre aux besoins encore existants.

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