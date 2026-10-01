Burkina Faso: Le Peuple débout célèbre les quatre ans de la RPP dans l'unité et la ferveur

La Place de la Révolution de Ouagadougou a vibré au rythme d'une ferveur patriotique exceptionnelle. Des milliers de Burkinabè se sont rassemblés massivement ce mercredi 30 septembre 2026, pour célébrer les quatre ans de la Révolution progressiste populaire (RPP). Cette nuit mémorable, marquée par une mobilisation historique, a été l'occasion de dresser un bilan empreint de fierté et de réaffirmer la résilience du pays des Hommes intègres.

Présent aux côtés d'autres hautes personnalités telles que le Président de l'Assemblée législative du Peuple, Ousmane Bougouma, et le Commandant Oumarou Yabré, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a prononcé un discours mémorable.

Après avoir salué une mobilisation exceptionnelle des fils et filles du Burkina Faso dans toutes les régions, le Chef du Gouvernement a tenu à rendre un vibrant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu'aux Volontaires pour la Défense de la Patrie. Il a rappelé que ces combattants sont « nos héros et ils sont le socle sur lequel se consolide, tous les jours, notre conviction d'un Burkina Faso triomphant, d'un Burkina Faso victorieux ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenant sur le parcours accompli depuis l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre a souligné le chemin parcouru malgré les embûches. « Quatre ans après, le Burkina Faso n'est plus le même », a-t-il affirmé, pointant du doigt les années où le pays était « piétiné dans sa dignité [...] par des hordes de terroristes manipulées et orchestrées par des puissances impérialistes ». Aujourd'hui, grâce au sursaut patriotique national, « le Burkina Faso respire » et avance résolument vers son développement souverain.

Au-delà des victoires engrangées sur le front sécuritaire, le Chef du Gouvernement a mis en avant les progrès immenses réalisés en matière de santé, d'éducation, d'infrastructures et de sécurité alimentaire. Face aux sceptiques et aux détracteurs, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a insisté sur l'évidence des faits : « Les faits sont têtus et ils parlent d'eux-mêmes. Il faut être atteint d'une cécité incurable ou d'une malhonnêteté intellectuelle irréversible pour refuser de reconnaître et de saluer les victoires historiques ».

Cette célébration, qui a également résonné dans les chefs-lieux de région et au sein des représentations diplomatiques à l'étranger sous le slogan « Le peuple veille sur sa Révolution », s'est achevée au petit matin du jeudi 1er octobre 2026. Elle laisse derrière elle un peuple ragaillardi, prêt à rester uni et vigilant pour faire du Burkina Faso « un phare en Afrique ».