Ethiopie: Ethiopian Airlines et Boeing signent un accord portant sur une commande d'avions

Addis Ababa — Ethiopian Airlines a signé un accord historique avec Boeing portant sur 10 avions-cargos Boeing 777, ce qui permettra d'élargir considérablement la flotte et les activités de fret internationales de la compagnie aérienne.

L'accord a été officiellement signé par Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, et Brad McMullen, vice-président senior des ventes et du marketing commerciaux chez Boeing.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Mesfin a souligné que l'accord comprenait huit commandes fermes de Boeing 777-8 Freighter, un avion-cargo de nouvelle génération, dont les livraisons sont prévues entre 2033 et 2035.

De plus, l'accord porte sur deux Boeing 777 Freighter de la génération actuelle, dont les livraisons sont prévues en 2027 et 2028, portant ainsi le total des commandes fermes à 10 appareils.

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« Par ailleurs, nous allons acquérir quatre Boeing 777 cargo supplémentaires, issus de la conversion d'appareils de transport de passagers », a déclaré M. Mesfin, ajoutant que cette initiative visait à renforcer encore davantage les activités de fret d'Ethiopian Airlines.

Le PDG a également souligné que les activités de fret représentaient actuellement environ 23 % du chiffre d'affaires total de la compagnie aérienne, ce qui en fait un volet important de l'activité globale d'Ethiopian Airlines.

« Dans le cadre de notre stratégie Vision 2040, nous sommes déterminés à développer nos activités de fret en acquérant davantage d'avions-cargos », a-t-il déclaré.

Il a également souligné le partenariat de longue date entre Ethiopian Airlines et Boeing, précisant que près de 80 % des avions à réaction de la compagnie avaient été fabriqués par Boeing.

« Sur les 102 commandes fermes, 84 concernent des appareils Boeing qui seront livrés au cours des sept prochaines années. »

Selon lui, le partenariat entre les deux entreprises s'étend au-delà des achats d'avions et de l'exploitation pour englober des domaines tels que le développement industriel, le renforcement des capacités, la formation, le développement du leadership et la fabrication aérospatiale.

Ethiopian Airlines fabrique des pièces d'avion et les fournit à Boeing pour la production de nouveaux appareils, a-t-il précisé.

« Notre coopération entre les deux entreprises est vaste et repose sur la valeur, la confiance et la collaboration. »

Ethiopian Airlines cherche à se développer rapidement tant dans le transport de passagers que dans le fret, ce qui rend l'acquisition de nouveaux avions essentielle à la stratégie de croissance de la compagnie, a-t-il souligné.

De son côté, Brad McMullen, vice-président senior des ventes et du marketing commerciaux chez Boeing, a déclaré que le partenariat entre Boeing et Ethiopian Airlines s'étendait sur les près de 80 ans d'histoire de la compagnie aérienne.

Rappelant que Boeing et Ethiopian Airlines avaient franchi ensemble plusieurs étapes importantes, il a ajouté : « Aujourd'hui, nous saluons Ethiopian Airlines comme la première compagnie aérienne africaine à commander un autre modèle de la famille 777X, le 777-8 Freighter. »

M. McMullen a en outre souligné que l'achat de huit 777-8 Freighter et de deux 777 Freighter témoigne de la poursuite de leur solide partenariat, alors qu'Ethiopian Airlines développe sa flotte et son réseau en Afrique et au-delà.

Selon M. McMullen, cette commande allie les performances éprouvées du Boeing 777 Freighter aux capacités avancées du 777-8 Freighter, qu'il décrit comme le biréacteur cargo le plus récent, le plus grand et le plus efficace de sa catégorie.

Il s'est dit convaincu que ces appareils aideraient Ethiopian Airlines à répondre à la demande croissante en matière de services de fret aérien.

Le Boeing 777 Freighter est actuellement l'avion-cargo bimoteur offrant la plus grande autonomie au monde ; il permet aux transporteurs de réduire leurs coûts de carburant et d'exploitation tout en maintenant un taux d'utilisation quotidien élevé de leurs appareils, a ajouté M. McMullen.

Le 777 Freighter d'Ethiopian Airlines a été l'avion le plus utilisé de toute la flotte commerciale mondiale l'année dernière, ce qui témoigne de la solidité de l'activité cargo de la compagnie aérienne et du partenariat entre les deux entreprises.

M. McMullen a également souligné que le 777-8 Freighter conserve les caractéristiques clés du 777 Freighter qui favorisent l'efficacité des opérations, un taux d'utilisation élevé et la fiabilité, tout en intégrant des technologies de pointe en tant que membre de la famille 777X de Boeing, notamment une toute nouvelle aile en composite de fibre de carbone.

Il a ajouté que le partenariat entre Boeing et Ethiopian Airlines va au-delà de la simple vente d'avions pour s'étendre au développement plus large de l'écosystème aéronautique éthiopien.

Les deux entreprises collaborent dans des domaines tels que le développement industriel, les opportunités liées à la chaîne d'approvisionnement aéronautique, l'enseignement et la formation aéronautiques par le biais d'un centre d'excellence, le renforcement des compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), ainsi que la formation de la prochaine génération de dirigeants du secteur aéronautique.

« Nous sommes impatients de façonner l'avenir ensemble », a souligné M. McMullen.