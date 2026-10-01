Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la raffinerie de Lamu, au Kenya, offrirait à l'Éthiopie une source régionale supplémentaire de produits pétroliers raffinés, élargissant ainsi ses options d'approvisionnement tout en créant de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

S'exprimant lors de la cérémonie de pose de la première pierre, en présence de chefs d'État et de gouvernement africains, de l'industriel Alhaji Aliko Dangote, de ministres, d'ambassadeurs et d'autres dignitaires, le Premier ministre Abiy a qualifié ce projet d'étape importante vers le renforcement de la sécurité énergétique et la promotion de l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est.

Il a souligné que, depuis des années, une grande partie du carburant alimentant les économies africaines est raffinée en dehors du continent, exposant ainsi les pays aux perturbations et à la volatilité des marchés mondiaux.

Alors que les villes africaines s'étendent et que les industries se développent, le Premier ministre a déclaré que la demande croissante en carburant rendait de plus en plus important le développement de capacités de raffinage plus proches des marchés régionaux et la mise en place de systèmes d'approvisionnement plus résilients.

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« La raffinerie de Lamu offre un moyen de modifier cet équilibre », a-t-il déclaré, soulignant que le projet rapprocherait les capacités de raffinage des consommateurs africains et apporterait une capacité supplémentaire significative à la région.

« Pour l'Éthiopie, une source régionale supplémentaire élargira nos options d'approvisionnement et créera de nouvelles opportunités en matière de commerce et d'investissement », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a ajouté que l'importance de la raffinerie s'étendrait au-delà de la production de carburant, car des industries connexes pourraient voir le jour autour du site. Son emplacement au sein du corridor de transport Lamu-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET), a-t-il précisé, pourrait renforcer davantage les liens entre les centres de production et les marchés régionaux.

Le Premier ministre Abiy a félicité le président kenyan William Ruto pour avoir fait avancer un projet d'infrastructure dont l'importance dépasse les frontières du Kenya, affirmant que de tels investissements peuvent contribuer à approfondir l'intégration économique entre les pays voisins.

Il a également salué Alhaji Aliko Dangote pour avoir mis au service du projet son expérience dans le développement d'entreprises industrielles africaines à grande échelle, citant ses investissements dans le ciment, les engrais et le raffinage comme exemples de la capacité industrielle nécessaire pour mener la transformation économique de l'Afrique.

S'adressant aux chefs d'entreprise, le Premier ministre a déclaré que l'Afrique de l'Est devait être considérée non seulement comme un marché, mais aussi comme un lieu de production, de construction et de création de valeur.

Il a souligné que l'impact durable d'un projet de cette envergure devait être mesuré à l'aune des opportunités qu'il génère qu'il s'agisse de savoir-faire technologique, de la création de nouvelles entreprises, d'emplois qualifiés ou de perspectives d'avenir pour la prochaine génération.

« Les jeunes Africains ne doivent pas se contenter d'être de simples observateurs de projets comme celui-ci. Ils doivent en devenir les ingénieurs, les techniciens, les entrepreneurs et les dirigeants », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a ajouté que la convergence entre le leadership national, le secteur privé et la coopération régionale pourrait transformer la production de la région et renforcer la capacité de l'Afrique à répondre à ses propres besoins croissants.

« L'Éthiopie se félicite de cette évolution », a-t-il déclaré, exprimant l'espoir que la raffinerie de Lamu serve les intérêts du Kenya tout en contribuant à l'effort plus large de l'Afrique visant à produire davantage ce qu'elle consomme.

Selon le groupe Dangote, le lancement de la raffinerie de pétrole de Lamu, d'une valeur de 16 milliards de dollars, marque un nouveau chapitre dans l'industrialisation de l'Afrique. Cette installation, d'une capacité de 700 000 barils par jour, témoigne de la capacité croissante du continent à construire son propre avenir industriel.