Ethiopie: Le Premier ministre Abiy au Kenya pour la cérémonie d'inauguration des travaux de la raffinerie de Lamu

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed arrive ce matin au Kenya en vue de la cérémonie de pose de la première pierre de la raffinerie de pétrole de Lamu, un projet de plusieurs milliards de dollars.

Ce projet, soutenu par le groupe Dangote, constitue un développement majeur des infrastructures énergétiques régionales en Afrique de l'Est. Située le long du corridor stratégique Lamu Port-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET), cette installation est conçue pour traiter du pétrole brut et fournir des produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, sur les marchés voisins.

Une fois opérationnelle, la raffinerie renforcera la sécurité énergétique et approfondira les liens commerciaux à travers l'Afrique de l'Est.