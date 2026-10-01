Ethiopie: « La réforme macroéconomique du pays donne des résultats concrets en matière d'allègement du fardeau de la dette », déclare le ministre des Finances

Addis Ababa — La réforme macroéconomique globale menée par l'Éthiopie a donné des résultats concrets en allégeant le fardeau de la dette publique et en maîtrisant l'inflation, a annoncé le ministre des Finances, Ahmed Shide.

S'exprimant mardi lors de l'ouverture du 2e Forum des finances 2026 au Mémorial de la victoire d'Adwa, M. Ahmed a souligné que le succès de cette réforme économique globale reflétait les ambitions d'une grande nation et de son peuple.

Au cours d'une table ronde organisée dans le cadre du forum, le ministre a souligné que l'Éthiopie mettait activement en oeuvre des ajustements économiques élaborés au niveau national.

La conclusion réussie d'accords de restructuration de la dette permettra d'alléger la pression budgétaire et d'atténuer les contraintes de change, en synergie avec des mesures macroéconomiques plus larges, a-t-il précisé.

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Ahmed a en outre souligné que le renforcement du recouvrement des recettes intérieures, de l'épargne bancaire, des investissements directs étrangers, des partenariats public-privé, des financements de la diaspora et du développement des marchés de capitaux restait essentiel pour renforcer la résilience financière à long terme.

Le ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a déclaré que les mesures de réforme avaient considérablement freiné les pressions inflationnistes.

Fitsum a souligné que l'inflation annuelle moyenne était passée de plus de 26 % avant la mise en oeuvre de la réforme à un peu plus de 16 % un an plus tard, attribuant cette progression à des interventions monétaires et budgétaires synchronisées.

Parmi les principales mesures axées sur la demande figuraient le plafonnement de la croissance du crédit imposé par la banque centrale, la fin du financement budgétaire direct et un assainissement budgétaire ciblé. Du côté de l'offre, des initiatives dans les domaines de l'irrigation, de la mécanisation agricole, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture en grappes ont permis d'améliorer les rendements et de stabiliser l'approvisionnement alimentaire.

Elle souligne notamment que l'initiative nationale en faveur du blé a permis à l'Éthiopie de passer du statut d'importateur de blé à celui d'autoproducteur.

Toutefois, Mme Fitsum a averti que le maintien de la maîtrise de l'inflation se heurtait à des risques persistants, tant internes qu'externes. Elle a en outre insisté sur le fait que les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, la hausse des coûts du carburant et des transports, la crédibilité de la politique monétaire et l'assainissement budgétaire à long terme devaient rester des priorités.