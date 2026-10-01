Ethiopie: Le pays et la France lancent un laboratoire commun de recherche en paléontologie

Addis Ababa — L'Éthiopie et la France ont officiellement lancé un Laboratoire international de recherche commun dédié à la paléontologie, à la paléoanthropologie, à l'archéologie et à la conservation du patrimoine.

Le laboratoire, dénommé PALETHIOPIES, est le fruit d'une coopération entre l'Autorité éthiopienne du patrimoine et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de France. La nouvelle structure vise à renforcer la coopération scientifique entre les deux pays, à développer les capacités nationales de recherche et à accroître la visibilité internationale du patrimoine paléontologique et archéologique de l'Éthiopie.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le directeur général adjoint de l'Autorité éthiopienne du patrimoine, Elias Shikur, a déclaré que le laboratoire constituait bien plus qu'une simple institution scientifique.

« Ce laboratoire n'est pas simplement un centre de recherche ; c'est un monument vivant qui témoigne de l'amitié durable entre l'Éthiopie et la France, de leur vision scientifique commune et de leur volonté d'explorer l'histoire de l'humanité », a-t-il déclaré.

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Selon lui, PALETHIOPIES servira de plateforme internationale permettant aux chercheurs éthiopiens et français de partager leurs connaissances, d'utiliser des technologies avancées et de mener conjointement des travaux de terrain et des analyses spécialisées.

Il a ajouté que les publications scientifiques conjointes, les missions de terrain et les travaux de laboratoire contribueront au renforcement des capacités de recherche de l'Autorité éthiopienne du patrimoine et à la consolidation de sa coopération scientifique internationale.

Elias Shikur a également souligné le soutien apporté depuis plusieurs années par la France à la préservation du patrimoine culturel éthiopien.

Cette coopération comprend notamment des initiatives de conservation et de restauration des églises rupestres de Lalibela ainsi que du National Palace.

Dans le cadre du nouveau partenariat, l'Autorité éthiopienne du patrimoine s'est engagée à faciliter les activités de recherche, à accélérer les procédures administratives et juridiques nécessaires, à favoriser le transfert de connaissances et à garantir la protection et l'intégrité des ressources patrimoniales.

Elle prévoit également de rendre les résultats des recherches accessibles au public afin de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques.

De son côté, le conseiller à la coopération et aux affaires culturelles, Julien Voituriez, représentant l'ambassadeur de France en Éthiopie, a indiqué que le lancement du laboratoire constituait une nouvelle étape dans la coopération scientifique de longue date entre les deux pays.

Il a rappelé que l'Éthiopie occupe une place importante dans l'histoire de la paléontologie et de la paléoanthropologie, en raison notamment des nombreuses découvertes réalisées sur son territoire et de leur contribution à l'étude de l'évolution humaine.

Voituriez a également mis en avant le rôle du Centre français des études éthiopiennes (CFEE) dans le développement de la coopération scientifique entre la France et l'Éthiopie.

Selon lui, le CFEE accompagne les chercheurs, facilite les missions de terrain, contribue à la formation de jeunes scientifiques et participe à la promotion de la recherche et du patrimoine éthiopiens à l'étranger.

Le nouveau laboratoire sera dirigé par Dr Jean-Renaud Boisserie, dont les travaux dans la basse vallée de l'Omo portent notamment sur l'évolution humaine, la biodiversité et les changements environnementaux.

PALETHIOPIES devrait ainsi fournir un cadre durable permettant aux chercheurs des deux pays de développer des programmes scientifiques conjoints et de renforcer les échanges entre institutions de recherche.

La coopération scientifique franco-éthiopienne a également contribué à la rénovation de la galerie de paléontologie du Musée national d'Éthiopie et au retour de spécimens fossiles découverts au cours de missions conjointes menées dans les années 1970 et 1980.

Le lancement de PALETHIOPIES marque ainsi une nouvelle étape dans la coopération entre l'Éthiopie et la France dans les domaines de la recherche scientifique, de la formation, de la paléontologie et de la conservation du patrimoine.