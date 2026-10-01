Ethiopie: Le conseil municipal reconduit Adanech Abiebie dans ses fonctions de maire d'Addis-Abeba

30 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Conseil municipal d'Addis-Abeba a reconduit à l'unanimité Adanech Abiebie dans ses fonctions de maire d'Addis-Abeba, lui confiant un nouveau mandat à la tête de l'administration de la capitale.

Cette décision a été prise lors de la quatrième session du Conseil, qui s'est tenue au Mémorial de la Victoire d'Adwa, où les membres ont salué le leadership, l'engagement et les résultats administratifs d'Adanech dans la mise en oeuvre de grands projets d'infrastructure, la réforme de la culture de travail de la ville et le développement de services centrés sur les citoyens.

Les membres du conseil ont également souligné sa vaste expérience administrative aux niveaux régional et fédéral, qui a débuté par son travail d'éducatrice dans la région d'Oromia avant qu'elle n'assume diverses responsabilités de direction au sein d'institutions fédérales.

En évaluant son mandat précédent, le Conseil a souligné que la transformation du paysage urbain d'Addis-Abeba, notamment grâce à d'importantes infrastructures publiques et à des initiatives de développement urbain, figurait parmi les principaux atouts de son administration.

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À la suite de sa reconduction à l'unanimité, Adanech a prêté serment devant le Conseil, entamant ainsi officiellement un nouveau mandat à la tête de l'administration municipale.

Dans son discours d'investiture, la maire Adanech a déclaré que la fonction publique devait être considérée comme une responsabilité envers les citoyens plutôt que comme un moyen d'en tirer un avantage personnel.

Elle s'est engagée à maintenir une position ferme contre la corruption et les pratiques commerciales illicites.

Elle a déclaré que les performances de l'administration municipale seraient en fin de compte jugées à l'aune de l'amélioration de la vie quotidienne des habitants -- notamment grâce aux efforts visant à alléger le coût de la vie, à multiplier les opportunités d'emploi pour les jeunes, à améliorer les services publics et à répondre aux besoins en matière de logement, de santé et d'infrastructures -- plutôt que sur la seule base de rapports statistiques.

Adanech a également présenté ses projets visant à accélérer la mise en oeuvre de la vision « Digital Ethiopia 2030 » à Addis-Abeba, en développant les services publics numériques et en réduisant les obstacles bureaucratiques.

Elle s'est en outre engagée à lutter contre la manipulation des marchés et le rôle des courtiers illégaux, tout en promouvant des mesures destinées à améliorer la stabilité des marchés et à protéger les consommateurs.

En matière d'inclusion économique, la maire a déclaré que son administration s'efforcerait de réduire la dépendance à l'égard de l'aide internationale en soutenant les micro-entreprises et les petites entreprises et en créant davantage d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes.

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