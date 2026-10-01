Togo: Nouvelle impulsion

1 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Réunie à Lomé à depuis le 29 septembre, la première session de la Commission intergouvernementale entre le Togo et la Russie examine les perspectives de coopération dans les domaines économique, scientifique, technique, éducatif et culturel.

L'enjeu est de déterminer dans quelle mesure ce rapprochement peut se traduire en opportunités concrètes pour la jeunesse. Bourses d'études, échanges universitaires, formation des enseignants et mobilité scientifique apparaissent comme des axes importants, dans un pays où l'insertion professionnelle des jeunes reste une priorité.

Plusieurs secteurs technologiques pourraient occuper une place croissante dans cette stratégie : intelligence artificielle, énergie, ingénierie, santé, matériaux et technologies numériques. Pour Lomé, l'objectif est de préparer une main-d'oeuvre capable de répondre aux évolutions rapides de l'économie mondiale, tandis que la formation des enseignants pourrait avoir un effet démultiplicateur sur l'ensemble du système éducatif national.

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Reste une question centrale : celle du retour des compétences. Former des jeunes à l'étranger ne constitue un investissement durable que si les connaissances acquises peuvent être mobilisées dans l'économie nationale. Cela suppose de construire des passerelles entre établissements de formation, administrations, entreprises et centres de recherche, mais aussi de garantir la reconnaissance effective des diplômes obtenus en Russie, afin qu'ils puissent réellement servir d'outils d'insertion professionnelle.

Cette coopération s'inscrit dans la stratégie togolaise de diversification de ses partenariats internationaux, destinée à élargir l'accès aux investissements, aux technologies et aux formations.

Mais les résultats se mesureront moins au nombre d'accords signés qu'à leur mise en oeuvre effective.

Pour le Togo, l'enjeu dépasse donc la seule signature de protocoles. Si ces partenariats universitaires et scientifiques permettent réellement à davantage de jeunes d'acquérir des compétences et de les valoriser ensuite dans leur pays, cette coopération bilatérale pourra contribuer directement au renforcement du capital humain togolais.

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