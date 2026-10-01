Sénégal: Services publics - Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement de veiller à la satisfaction des usagers

Dakar — Le président de la République a recommandé aux membres du gouvernement, mercredi, de veiller à la continuité des services publics et à la satisfaction des usagers, surtout dans les établissements de santé, la distribution de l'eau potable et la fourniture d'électricité, les services de téléphonie et l'approvisionnement des ménages en produits et denrées de consommation courante.

"La continuité des services publics demeure un impératif", a rappelé Bassirou Diomaye Faye lors du Conseil des ministres.

"Il ordonne au Premier ministre et aux membres du gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer, dans chaque secteur d'activité, la continuité des services de qualité rendus aux usagers sur l'étendue du territoire national", rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

Dans le communiqué du Conseil des ministres, M. Sarr, citant le président de la République, précise qu'il s'agit de l'accès aux soins des malades et de l"'approvisionnement correct des populations urbaines, péri-urbaines et rurales en eau potable".

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La recommandation faite par le chef de l'État prend également en compte "la continuité indispensable de la fourniture d'électricité et des services de téléphonie aux populations et aux entreprises".

Le président de la République préconise "la sécurisation des approvisionnements par la [mise en place] effective des stocks réglementaires requis pour les [...] produits et denrées de consommation courante".

Bassirou Diomaye Faye a "fait observer au Premier ministre l'importance d'accélérer les [...] mesures techniques, administratives et financières nécessaires au bon déroulement de la prochaine campagne de commercialisation des produits agricoles".

"Dans cette optique, ajoute Bacary Sarr en citant le président de la République, le gouvernement devra assurer une préparation soutenue de la campagne de commercialisation de l'arachide en veillant au financement adapté de la filière et à l'exécution optimale du plan de transformation industrielle de la SONACOS."

Il s'agit de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, la plus importante entreprise agroalimentaire du pays, l'un des principaux employeurs également.