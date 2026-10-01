Darou Khoudoss — Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont annoncé, mercredi, à Darou Khoudoss (ouest), envisager d'implanter en 2027 une unité de transformation de produits agricoles et maraîchers dans chacune des six communes bénéficiaires du programme d'autonomisation économique de l'entreprise minière.

L'annonce de cette décision a été faite par le directeur général des ICS, Mama Sougoufara.

"Conformément aux exigences retenues et aux besoins exprimés, à travers le conseil départemental de Tivaouane et plusieurs mairies, les ICS mettront en place, en 2027, une unité de transformation dans chacune des six communes concernées", a dit M. Sougoufara.

Les communes de Darou Khoudoss, Mboro, Méouane, Pire et Taïba Ndiaye, situées dans la région de Thiès, et celle de Mbao, qui se trouve dans la région de Dakar, ont réclamé aux ICS des unités de transformation de produits agricoles et maraîchers, a-t-il dit en présidant une cérémonie de remise d'attestations aux femmes bénéficiaires du programme d'autonomisation économique.

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Les futures unités de transformation permettront aux femmes d'améliorer leur capacité de production et la qualité de leurs produits, selon Mama Sougoufara.

Il a adressé ses félicitations aux 1 190 femmes bénéficiaires d'une formation du programme d'autonomisation économique.

D'après lui, elles ont obtenu des "résultats [...] encourageants" en matière de transformation de produits agricoles et maraîchers, neuf mois après leur formation.

Selon le directeur général des ICS, les résultats obtenus par les femmes prouvent qu'elles ont la capacité, les compétences et la volonté d'entreprendre. "Il fallait, donc, créer les conditions qui puissent permettre l'éclosion de ce potentiel."

Le directeur général des ICS, Mama Sougoufara

Les ICS ont pris en compte les suggestions faites par les femmes bénéficiaires de son programme d'autonomisation économique, leur a dit Mama Sougoufara lors de la remise des attestations.

Les futures unités de transformation de produits agricoles et maraîchers vont améliorer les conditions de vie des femmes vivant dans les six communes où elles seront implantées, a-t-il assuré, ajoutant que les ICS ont fourni de l'aide aux villages "délocalisés" de Ndary et de Tissé.

M. Sougoufara salue aussi la collaboration de la société minière avec les municipalités situées autour de sa zone d'implantation.

Il a adressé ses remerciements à l'Alliance pour le consommer local et à l'association "Women in Mining", qui réunit des femmes travaillant dans le secteur minier.

Le programme d'autonomisation économique des femmes fait partie des activités de responsabilité sociale d'entreprise des ICS.

Le directeur général des Industries chimiques du Sénégal a invité ses bénéficiaires à transformer les connaissances acquises en projets et entreprises, en emplois et revenus également.

Les ICS poursuivront la collaboration avec les collectivités territoriales et les communautés locales, a-t-il assuré. "Sachez que les ICS seront toujours à vos côtés."