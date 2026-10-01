Sénégal: Saint-Louis - Inauguration d'un terrain de basketball rénové à l'université Gaston Berger

Saint-Louis — La Basketball Africa League (BAL) et la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN) ont procédé, mercredi, à l'inauguration d'un terrain de basketball rénové à l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

"Nous sommes très heureux d'être réunis ici à l'Université Gaston Berger pour l'inauguration de ce terrain de basketball. La Basketball Africa League (BAL), en partenariat avec PETROSEN, mène ce travail de rénovation d'infrastructures de proximité", a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

S'entretenant avec la presse en marge de la cérémonie d'inauguration, il a indiqué que ce programme sera déployé un peu partout dans la sous-région.

Amadou Gallo Fall a réaffirmé à cet évènement l'engagement de la BAL à contribuer au développement holistique des communautés, soulignant que le sport est un vecteur de rapprochement pour la jeunesse qui inculque des compétences de vie essentielles.

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Selon le directeur général de PETROSEN Trading & Services, Mahamadou Diop, le sport constitue un puissant levier d'inclusion sociale et d'épanouissement.

Il a souligné que la remise en état de cette infrastructure sportive symbolise leur engagement collectif en faveur de la jeunesse, de l'éducation et du sport.

Le directeur de l'UFR des Sciences de l'éducation, de la formation et du sport (SEFS), Assane Diakhaté, s'est réjoui de la réception de ce terrain de basketball rénové grâce à un partenariat entre la BAL et PETROSEN.

Des entraîneurs locaux ainsi que des joueurs de basketball de moins de 16 ans (U16) ont également été associés à cet événement.

Ce programme de rénovation vise à faciliter l'accès à des infrastructures sportives de qualité, à renforcer les liens communautaires et à offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse locale, indique une note conceptuelle dont l'APS a reçu une copie.