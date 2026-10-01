Soudan: Coup d'envoi de l'exposition internationale de la défense d'Azerbaïdjan « ADEX 2026 »

La sixième session de l'exposition internationale de la défense d'Azerbaïdjan « ADEX 2026 » s'est ouverte mercredi à Bakou, capitale azerbaïdjanaise, au Centre des expositions de Bakou, en présence et sous le patronage du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, et avec une large participation de délégations gouvernementales et militaires et des compagnies internationales spécialisées.

La délégation du Soudan participant à l'exposition est présidée par le ministre de la Défense, général Hassan Daoud Kabron, et inclut le major général Al-Mutasim Abdalla Al-Haj (directeur général adjoint du système des industries de défense), l'ambassadeur Anas Al-Tayeb Al-Jilani (ambassadeur du Soudan en Azerbaïdjan) et le major général Mohamed Omer Hussein Mustafa (attaché militaire à Bakou).

La participation de la délégation soudanaise a pour objectif de s'informer des technologies militaires actualisées et d'organiser des rencontres bilatérales avec un certain nombre de responsables et de représentants des compagnies internationales pour discuter les moyens de coopération et de développement des relations dans les domaines de la défense.

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Les événements se poursuivront jusqu'au 2 octobre prochain, parallèlement au lancement de la 15e session de l'exposition « Securex Caspian » pour la sécurité intérieure et la sûreté.